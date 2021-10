El PNV renuncia a vetar los Presupuestos y el Gobierno queda a la espera de saber qué hará ERC

El Gobierno supera la primera bola de set para los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Este viernes, el PNV anunció al filo de la hora límite que no presentará una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno, lo que supone que los nacionalistas vascos no intentarán tumbar las cuentas en su primer examen ante el pleno del Congreso, que se celebrará el miércoles y el jueves de la semana que viene. Ahora, el Ejecutivo queda a la espera de lo que decida hacer ERC, cuya dirección lleva reunida toda la mañana debatiendo si presenta su propia enmienda a la totalidad a los Presupuestos.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, fue el encargado de anunciar la renuncia de los nacionalistas vascos a presentar esta enmienda a la totalidad porque el Ejecutivo se ha comprometido a transferir de una vez por todas la gestión "íntegra" del ingreso mínimo vital al Gobierno Vasco, una medida que ya estaba pactada para finales de 2020 pero que se ha ido retrasando. El movimiento del PNV, no obstante, no supone el fin de la negociación con el Gobierno: Esteban avisó de que aún está "lejos de cerrarse", aunque mostró un "cierto optimismo" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Fuentes de la negociación explican que el pacto para que el PNV no presentara una enmienda a la totalidad se cerró este mismo viernes. Y, según explicó Esteban, el acuerdo "restablece la confianza" del PNV en el Gobierno, ya que refleja, a juicio de la formación, que el Ejecutivo tiene "voluntad de cumplir los acuerdos". Ahora, los nacionalistas piden que se aceleren las inversiones para llevar la alta velocidad a las capitales vascas y que se "corrija" el descenso en las inversiones en el País Vasco y Navarra que recogen los Presupuestos.

El anuncio de la formación nacionalista vasca se suma al de EH Bildu, que ya afirmó hace unos días que no tenía intención de presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos y que este viernes confirmó que seguirá negociando sin intentar vetar las cuentas. Quien lo anunció fue la portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que afirmó que existe una "interlocución positiva" con el Ejecutivo que le hace ser optimista con respecto a poder alcanzar un acuerdo completo "en las próximas semanas". Aizpurua, no obstante, señaló que este gesto de EH Bildu no supone un "cheque en blanco" al Gobierno, al que los abertzale piden, por ejemplo, no suavizar las medidas para recortar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas.

El Ejecutivo queda ahora pendiente de lo que decida ERC, que en las últimas semanas se ha mostrado muy descontenta por el lento avance de la negociación de los Presupuestos con el Gobierno. Que los republicanos catalanes presentasen una enmienda a la totalidad supondría un serio aviso para el presidente Pedro Sánchez y abriría un plazo de seis días para encarrilar la negociación, ya que ERC podría retirar su veto hasta el mismo jueves, cuando está previsto que los Presupuestos se sometan a su primer examen parlamentario en el Congreso.

Más información en breve.