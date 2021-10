L'astrònom de la UV Iván Martí-Vidal rep el Premi Jove Investigador de l'Event Horizon Telescope

L'especialista ha aconseguit el concedit el Early Career Award 2021 a Iván Martí-Vidal, investigador en el Departament d'Astronomia i Astrofísica, i en l'Observatori Astronòmic de la Universitat, per la seua "contribució fonamental en l'obtenció de la primera imatge d'un forat negre".

En aquesta segona edició dels premis, l'EHT ha guardonat a un total de 15 investigadors de tot el món per les seues importants aportacions al projecte.

El jurat ha subratllat la contribució fonamental d'Iván Martí-Vidal per al desenvolupament de les capacitats polimètriques de l'EHT i ALMA-VLBI, així com per les seues aportacions per a l'obtenció de la primera imatge polaritzada de l'estructura a escala de l'horitzó de successos en el forat negre M87.

L'any 2019, EHT va mostrar al món la primera imatge d'un forat negre supermassiu del centre de la galàxia Messier 87, situada 55 milions d'anys llum de la Terra. Gràcies a l'algoritme 'PolConvert', desenvolupat pel científic valencià, el telescopi ALMA va poder unir-se a l'EHT en temps rècord i baix pressupost, i es va convertir en l'element més sensible del projecte que va obtindre aquesta primera imatge de M87.

PROJECTES INTERNACIONALS

Iván Martí-Vidal és un radioastrònom expert en interferometria i polarimetria. Ha sigut IP de diversos projectes internacionals relacionats amb l'estudi d'explosions de supernoves, atmosferes estel·lars i raigs relativistes en Nuclis Galàctics Actius. És el desenvolupador d'algoritmes avançats de calibrat que són components fonamentals en els de projectes VLBI de gran impacte, com l'Event Horizon Telescope.

Després d'obtindre el seu doctorat a la Universitat de València (2008), va ser investigador postdoctoral Alexander-von-Humbodlt en el Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR, Alemanya; 2009-2011), astrònom de plantilla en l'Onsala Space Observatory (OSO, Suècia; 2011-2018), membre del Centre Regional Europeu d'ÀNIMA (Node Nòrdic), astrònom de plantilla en l'Institut Geogràfic Nacional (Espanya; 2018-2019) i investigador distingit (Programa Cidegent, GVA) a la Universitat de València. També és membre actiu de la Col·laboració EHT i un dels coordinadors del seu Grup de Polarimetria.

Ha obtingut diferents premis nacionals i internacionals, com el Premi Rotary València/Centre (1999) i el Premi RSEF/FBBVA als millors treballs de divulgació (2012 i 2020), així com el Breakthrough Prize in Fonamental Physics (2019) i la Medalla Einstein (2020), tots dos compartits entre la resta de membres de la Col·laboració EHT.