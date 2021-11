Barcelona aprobará este mes una reforma de Via Laietana que no convence a los ciclistas

Hace casi una década que vecinos y comerciantes reclaman la reforma de la Via Laietana de Barcelona, y cuando finalmente el Ayuntamiento pone fecha a su inicio, antes del verano, el proyecto urbanístico no convence al colectivo de los ciclistas. Sin embargo, el consistorio prevé aprobar este noviembre en comisión de gobierno la rehabilitación de esta emblemática calle, que es una de las prioridades de inversión en la propuesta de Presupuesto para 2022. Fuentes municipales señalan que se trata de un "proyecto de consenso", dibujado tras un extenso proceso participativo con asociaciones ciudadanas, mientras que desde el Bicicleta Club de Catalunya (Bacc) aseguran que su perspectiva no se ha tenido en cuenta.

La distribución de carriles es lo que provoca el descontento de los ciclistas. El plan contempla que haya dos de bajada, uno junto a la acera compartido entre bicis, buses y taxis y otro para vehículos privados, que tendrán que circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. De subida, habrá un carril exclusivo para bicicletas pegado al pasillo peatonal y otro para buses y taxis, que también podrán utilizar vecinos o usuarios de los parkings. En cuanto a la anchura de las aceras, que ahora es de entre 2,6 y 3,5 metros, pasará a ser de 4,05 a lo largo de toda la calle.

En sentido ascendente, cuando los autobuses y taxis necesiten parar para encochar o desencochar, invadirán temporalmente el carril para bicicletas y estas tendrán que esperar a que acaben para poder seguir circulando.

"Es un proyecto muy ambicioso, y sin embargo, a la bici no se la tiene en cuenta", apunta Adrià Arenas, miembro del Bacc, que considera que el Ayuntamiento no ha apostado lo suficiente por este vehículo en la Via Laietana, la calle más directa para ir del Eixample a la playa.

Arenas critica, sobre todo, que de bajada los ciclistas tengan que compartir carril con taxis y autobuses, pues considera que eso no garantiza su seguridad y "empeora la velocidad comercial del bus".

Cuenta que este verano en el Bacc han estado trabajando en otra propuesta para reformar la calle, que prevén hacer pública en los próximos días. Esta consiste en que en sentido descendente haya plataforma única y, junto a la acera, un carril compartido para bicicletas y vehículos privados. Al lado, otro para buses y taxis. La plataforma única, afirma Arenas, haría que este fuera "semipeatonal", con lo que coches y motos, en su opinión, correrían menos. De subida, el Bacc considera que esta no haría falta y propone un carril bici junto al espacio para caminar y otro para autobuses y taxis.

La desaprobación del proyecto municipal por parte de los ciclistas contrasta con la satisfacción de la Asssociació de Veïns i Comerciants de Via Laietana. Su presidente, David González, considera que "se ha encontrado un equilibrio entre las diferentes sensibilidades" y que se han "maximizado las aceras", pero a la vez, "se ha mantenido la conectividad en coche".

Subraya que la Via Laietana está "degradada, no es nada amable para el visitante y necesita urgentemente una reforma que la dignifique y pacifique", por lo que pide al Ayuntamiento que se cumpla el calendario previsto para llevarla a cabo. Además, celebra que la rehabilitación "favorecerá la vida ciudadana y el comercio, muy golpeado por la pandemia".

Más detalles del proyecto

Para garantizar que los vehículos privados no utilicen la Via Laietana de subida, se utilizará un sistema similar al de La Rambla. Es decir, se instalarán cámaras y con una lectura de matrículas se detectará si son o no coches de vecinos, pues estos últimos sí podrán circular.

Además de ampliar las aceras, la reforma prevé renovar la plaza de Antoni Maura, que unirá la catedral con el mercado de Santa Caterina, así como generar otra en el cruce de Via Laietana con Jonqueres. También se rehabilitarán las plazas de l’Àngel y de Antonio López.

Asimismo, se redistribuirán las paradas de autobús y las de taxis pasarán a ser dos en vez de una.

La reforma costará 33 millones de euros, de los que 15,1 se incluyen en la propuesta de Presupuesto de 2022, y las obras durarán como mínimo 10 meses.

La empresa Barcelona de Infraestructures Municipals (Bimsa) ya licitó en octubre las obras de renovación de las redes de servicios, previos a la remodelación de la vía, que costarán 1.673.948 euros y durarán ocho meses.

La Rambla, aún a la espera

El presidente de la asociación Amics de La Rambla, Fermín Villar, lamenta que el gobierno de Ada Colau en Barcelona no incluirá la reforma del paseo en el Presupuesto de 2022.

Tras cinco años de retraso, no confía en que la transformación se inicie en este mandato, que finaliza en 2023. "Nuestra sensación es que es más fácil y más vendible la Via Laietana que La Rambla", apunta Villar.