CCOO proposa un conveni col·lectiu autonòmic que acabe amb la precarietat en la investigació sanitària

El seu objectiu és que "d'una vegada per sempre" s'aconseguisquen unes condicions laborals homogènies i homòlogues amb altres professionals estatutaris de la sanitat pública.

Com a primer sindicat de la sanitat valenciana, CCOO PV demana a la Generalitat que assumisca el seu compromís i demostre amb "valentia" la seua aposta pel desenvolupament de la investigació sanitària, agilitzant els tràmits i removent els obstacles per a conformar un marc normatiu regulador de les condicions de treball d'aquest personal.

Encara que reconeix que la intenció de la Conselleria de Sanitat és impulsar la producció científica sanitària, el sindicat recorda que açò passa per implementar mesures efectives que traguen de la precarietat laboral al personal que presta els seus serveis a la ciència en "un règim de temporalitat difícil de suportar i amb salaris mileuristes indignes d'una tasca tan important".

En una assemblea informativa, el personal de la investigació sanitària ha expressat la seua conformitat a la proposta i ha recordat que la pandèmia ha tret a la llum no només les debilitats del sistema sanitari, també la importància de la ciència per a combatre la pandèmia o altres patologies. Al seu juí, són necessaris mecanismes estabilitzadors que "motiven" i fidelitzen al personal per a continuar investigant.

El personal de la investigació sanitària és el que pertany a l'Institut d'Investigació Sanitària de la Fe (IISLAFE), la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de València (INCLIVA), l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO), la Fundació de l'Hospital General per a la Investigació Biomèdica Docent i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FHGUV) i la Fundació Hospital Provincial de Castelló (FHPrCs), entre uns altres.

Per tot açò, aquest sindicat convoca a la Conselleria de Sanitat, a través de la direcció general d'Alta Inspecció Sanitària, al fet que constituïsca la taula negociadora en els pròxims mesos per a la creació del conveni: "Regular i millorar les condicions laborals del sector contribuirà a reforçar i potenciar la investigació sanitària".