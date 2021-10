PP y Ciudadanos piden la devolución de unas cuentas que son un "farol" ya que se basan en déficit y deuda

Los presidentes de ambos grupos parlamentarios, José Antonio Monago y David Salazar, respectivamente, han presentado su enmienda a la totalidad este viernes en la Asamblea de Extremadura, donde se debate esta iniciativa presentada de forma conjunta por primera vez por dos grupos parlamentarios.

En la presentación de esta enmienda a la totalidad a los PGEx, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha calificado de "farol" estos presupuestos, ya que "no tienen nada que ofrecer, ni una carta buena", de ahí la enmienda a la totalidad.

Monago ha señalado que "después de casi 2.000 muertos y el destrozo de miles de empresas y de negocios, no caben ya más faroles", ya que según ha dicho, "si no tienen cartas, no pueden inventarse, como pretenden los ingresos, no pueden disparar el déficit, no pueden aumentar más la deuda".

Se trata de unos presupuestos "con pies de barro que solo tienen dos cartas", como son por una parte la deuda, y por otro, "unos fondos europeos cuya cuantía se desconoce", ha señalado Monago, quien ha reafirmado que "no son los fondos que necesita Extremadura, porque en vez de prepararnos para la recuperación, nos mete más en el hoyo".

Así, el presidente del PP ha alertado de que "el pufo de la deuda pública es de cuantía sideral" en estas cuentas, tras lo que ha señalado que "desde que Vara es presidente, la deuda ha aumentado en 2.000 millones de euros" en Extremadura.

Las cuentas demuestra, a juicio de Monago, que la Junta de Extremadura "se han rendido", sigue la "política del rodillo" y a la hora de actuar "practica un nuevo socialismo: lo que diga Sánchez", ha dicho.

Ante esta situación, Monago ha instado a los responsables de la Junta de Extremadura a que "escuche en la calle", donde "van a encontrar muchas de las respuestas a su inacción, a su falta de ganas"

"Creen que poniendo una cifra alta se arregla todo, creen que diciendo que hay dinero para todo, habrá dinero para todo", por lo que el dirigente del PP ha señalado que "farolean sin descanso", ya que "cada año más alta la cifra, cada año más pobreza en Extremadura, más exclusión social, más gente que se vean", por lo que "farolean escondiendo bien las cartas".

En ese sentido, Monago ha preguntado "dónde están los Pertes, donde está el Elysium, la azucarera?" y "¿tanta placa solar ha hecho más barato el recibo de la luz a los extremeños?", tras lo que ha considerado que "no tienen ambición, solo tienen faroles, solo tienen titulares".

Unas cuentas con las que "no retienen el talento joven, no mejoran la sanidad, no frenan la despoblación, no ayudan a los agricultores, no ayudan a los autónomos", ha resaltado el presidente del PP extremeño, quien ha reclamado que "si hay dinero a chorros, bajen los impuestos, ¿o no saben qué está pasando con el recibo de la luz, con el recibo del gas y los carburantes", ya que "todo sube menos los salarios y las pensiones se dispara la inflación"

Monago ha instado a los responsables de la Junta de Extremadura a que "salgan de su burbuja" ya que "no se enteran qué está pasando, por eso la enmienda a la totalidad, porque no escuchan a nadie", tras lo que ha defendido que "el dinero de Europa está para invertirlo, no para dejarlo en un cajón".

En ese sentido, el dirigente del PP ha considerado que Extremadura "necesita más fondos y gastar bien los que tenemos", tras lo que ha lamentado que estas cuentas inflan la previsión de crecimiento así como los ingresos previstos, de ahí que hayan presentado esta enmienda a la totalidad.

"RUINA PARA EL PRESENTE E HIPOTECA PARA EL FUTURO"

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha reafirmado que "estos no son los presupuestos que necesita Extremadura, los que se requieren ante un reto tan importante" como el que se presenta ante la llegada de los fondos europeos, ya que a su juicio son "ruina para el presente y una hipoteca para el futuro".

Salazar ha tachado de "irreales", ya que son "a costa de hipotecar a las futuras generaciones", tras lo que ha apuntado que "lo peor de todo es que generan "dolor para el futuro, lo cual es mucho peor, porque además de ser irresponsable, es egoísta".

Y es que estas cuentas incurren en una deuda de más de 420 millones de euros, por lo que "todo lo que crece el presupuesto lo hace con recursos que no son nuestros", una deuda que "no vamos a poder pagar", ha alertado Salazar, quien ha tachado de "irresponsables" estas cuentas.

"Estos presupuestos no transforman esta sociedad, nos hacen incapaces para afrontar el futuro y devolver esa deuda", a lo que se suma el déficit, ha señalado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, quien ha señalado que estas cuentas están elaboradas "sobre un escenario de crecimiento que saben que no va a producirse".

Respecto a los ingresos procedentes de los fondos europeos que se recogen en el presupuesto, Salazar ha señalado que se desconoce la cuantía que llegará a la región, ni tampoco se sabe "cómo los van a gestionar para poderlos aprovechar".

Así, Salazar ha señalado "todo eso tendría una justificación" si la "ingente deuda que se va a dejar fuese a destinarse verdaderamente transformar la economía, porque entonces no sería solo una hipoteca, sino una inversión", algo que a su juicio no ocurre ya que "estos presupuestos son una continuación de lo de siempre, y los extremeños no encuentran soluciones a sus problemas".

Con estos presupuestos "es muy difícil que mejore la sanidad, la educación o el empleo", por lo que seguirán "los mismos problemas" en la región, ha señalado el portavoz de Ciudadanos.

Finalmente, Salazar ha concluido asegurando que resaltado que "estos son los mismos presupuestos del año pasado, del anterior y del otro", por lo que "no son unos presupuestos que transformen la región" sino que "nos mantienen siempre igual", por lo que estos presupuestos "absolutamente irresponsables deben volver al cajón del que nunca debieron salir".