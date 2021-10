Vox pide apoyo para solicitar un pleno extraordinario sobre seguridad

Alejandro Álvarez es consciente de que dada la situación actual y la inquietud de los partidos que ejercen la oposición al equipo de gobierno municipal, "es el momento que desde Vox demos un paso al frente para abordar este asunto que está dañando a imagen de nuestra policía local y que causa preocupación entre nuestros vecinos".

Pero Vox Siero no tiene capacidad legal para pedir en solitario un Pleno extraordinario ya que se necesita que la propuesta esté avalada por 9 concejales, y por eso busca los apoyos necesarios para que el alcalde no pueda negarse a dicha convocatoria. "La situación es crítica y necesitamos una solución inmediata en la Policía Local", advierte el concejal de Vox Siero, quien explica que "no es cuestión de sindicatos ni de quienes son los buenos o quienes los malos, si no se trata de ordenar la situación actual".

Alejandro Álvarez confía en llegar a un acuerdo para sacar adelante su propuesta de convocar el Pleno extraordinario sobre seguridad porque "esperamos el apoyo de otros grupos, si no lo hacen es que la situación de la Policía no es tan importante para ellos como quieren hacer ver en su mensaje". "Necesitamos aunar posturas y buscar un punto de inflexión para comenzar de cero. La destitución del comisario y las innumerables denuncias en el juzgado hacen que Siero esté en el punto de mira de todos por la falta de control", concluye Álvarez.