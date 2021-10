Detenida en Barcelona una pareja de falsos revisores del gas implicada en estafas y hurtos a personas mayores

Los Mossos d'Esquadra han detenido en el distrito de Nou Barris de Barcelona a una pareja de falsos revisores del gas relacionados con siete investigaciones por estafar y hurtar a gente mayor en sus domicilios durante 2021.

Ella les distraía en la cocina mientras el hombre buscaba por la casa dinero, tarjetas y libretas bancarias y joyas. También les engañaban para conseguir sus números secretos para hacer transferencias y sacar dinero.

A él se le atribuyen 4 hurtos y 3 estafas, y a la mujer, 6 hurtos y 5 estafas, además de un robo con violencia que habría cometido el septiembre de 2021 cuando una de las víctimas sorprendió su acompañante saliendo de un dormitorio de la casa.

Los autores de los hechos, una mujer de 20 años y un hombre de 29, seguían el mismo modus operandi. Las víctimas recibían una llamada de los falsos revisores informando de que pasarían por su domicilio para hacer una revisión del gas. Una vez dentro de los domicilios de las víctimas, la mujer las entretenía en el interior de la cocina haciendo falsas pruebas del gas mientras su compañero registraba el domicilio en busca de dinero, joyas y tarjetas de crédito o cartillas de ahorros.

A través de las tarjetas de crédito y libretas bancarias sustraídas los falsos revisores podían obtener más dinero. En el domicilio engañaban las víctimas para obtener el número PIN de las tarjetas bancarias o libretas y, posteriormente, las utilizaban para hacer extracciones y transferencias bancarias. Así pudieron llegar a hacer retiradas de efectivo de hasta 2.900 y transferencias de 3.000 euros, y en algunos de los domicilios robaron hasta 1.600 euros en efectivo.

Todas las víctimas eran personas de edad avanzada, con pocos recursos económicos, y los robos las dejaban en una situación de gran vulnerabilidad, con dificultades para llegar a final de mes. Los autores de los hechos se aprovechaban de la edad avanzada de las víctimas no solo para ganarse su confianza y engañarlas para cometer los hurtos y estafas, sino también en el caso hipotético de que les tuvieran que reconocer, puesto que, a consecuencia de su edad, podrían tener dificultades.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, los Mossos d'Esquadra recomiendan no dejar acceder en el domicilio a personas desconocidas sin cita previa y que en el momento de la inspección no se facilite ningún recibo ni dato bancario ni se pague ningún importe en efectivo. La empresa distribuidora concierta previamente la fecha de la revisión obligatoria a través de una carta que llega al domicilio particular de las personas.