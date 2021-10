VÍDEO: Definir qué es "puerta giratoria", mejorar IMV o abolir prostitución, en la ponencia del XII Congreso PSOE C-LM

En dicho texto, los socialistas hablan de nueva ley de Gobierno, que recoja los principios de "honradez y ética" que han de regir la labor de todas las personas que formen el gobierno y de los altos cargos que, entre otras cosas, eviten las llamadas "puertas giratorias". Sobre esta cuestión, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en una entrevista con Europa Press, ha recordado que el partido, en su reciente 40 Congreso Federal, ya marcaba esta cuestión y abogaba por evaluar caso a caso.

"Hay que ver la definición de puertas giratorias. A escala nacional es aquella que tiene que ver evitar el posible tráfico de influencias de una responsabilidad que una persona ha tenido en el inmediato pasado como responsable político con respecto a una responsabilidad empresarial", ha dicho Gutiérrez.

"Pero una puerta giratoria no debería ser impedir que cualquier militante o persona que no ha tenido responsabilidad política o de gobierno pueda terminar en una empresa de cualquier tipo. Es evitar y regular que se pueda producir ese tráfico de influencias que va contra la ética y la moralidad de este propio partido".

Por ello, el número 'dos' del PSOE de Castilla-La Mancha se muestra partidario de "evaluar caso a caso" y ser "cautelosos", pues considera que hay una barrera que hay que establecer "entre la ejemplaridad e impedir el ejercicio de la libertad". "Somos estrictos en las incompatibilidades que se deben tener cuando has ejercido un cargo público y de gobierno dentro del PSOE, pero cuando no, hay que evaluar caso a caso, porque no todo tiene que ser definido como puerta giratoria", ha insistido.

ACABAR CON AFORAMIENTOS

En esta línea, la Ponencia Marco, consultada por Europa Press, también recoge la intención de los socialistas de la región de, a fin de seguir profundizando en el estado democrático, eliminar los aforamientos de los cargos públicos para todas aquellas cuestiones que no están relacionadas con el desempeño de sus funciones.

En este texto estampan también el compromiso de avanzar en las transferencias que todavía están residenciadas en el Estado y que pueden y deben ser transferidas, comenzando por las competencias en justicia, siempre que vengan suficientemente dotadas y presupuestadas.

MEJORAR LAS PRESTACIONES SOCIALES

En cuanto al sistema de protección social, el PSOE de Castilla-La Mancha entiende que el Ingreso Mínimo Vital es un "buen sistema de garantía de rentas disponible en todos los territorios", que les "estimula a mejorarlo día a día con prestaciones propias del Sistema de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha".

"Sigue siendo necesaria la aplicación de una nueva Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad Social, priorizando las nuevas situaciones de pobreza sobrevenida, sin olvidar la pobreza estructural en la que aún viven familias en Castilla-La Mancha, orientando a la integración laboral, y promoviendo la inclusión social y económica".

La necesidad de un II Plan de Lucha contra la pobreza se hará realidad en 2022, con nuevos retos y objetivos que nos permitan poder reconocernos como una región comprometida con las personas más vulnerables", recoge la ponencia.

MUJER E IGUALDAD

En éste ámbito, los socialistas de Castilla-La Mancha reconocen que el partido "necesita de la incorporación de más mujeres a la militancia de base, en los cargos orgánicos y en la representación institucional". "Si realmente pensamos que lo justo sería compartir todos los ámbitos de la vida en pie de igualdad, lo razonable es dar ejemplo en nuestro partido" propugnan.

Del mismo modo, rechazan toda práctica que suponga la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. "Los vientres de alquiler, la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son ejemplos palmarios de dicha mercantilización que, en el mejor de los casos, se aprovecha de la situación de necesidad, pobreza y extrema vulnerabilidad que padecen y, en el peor, se consigue mediante extorsión, amenazadas, coacciones o violencia", condenan.

Tras postular que sin prostitución no hay trata, el Partido Socialista de la región se posiciona como abolicionista, y reconoce su obligación de impulsar redes de seguridad que permitan a las mujeres explotadas sexualmente salir del contexto de prostitución en el que se encuentran en condiciones de seguridad y libertad.

AGUA

En el documento colegiado que abordarán este fin de semana, los socialistas castellanomanchegos hablan del agua como un factor económico y de desarrollo de primera magnitud y fundamental para la región, y admiten que sigue siendo "obligado" el encontrar una solución justa al reparto del agua y el considerar el trasvase como una opción "obsoleta e inviable que ya no puede dar al Levante español solución a su sequedad ni a su economía". "Nuestro esfuerzo, como organización, es hacer que el final del trasvase sea posible", declaran en el texto.

MODELO TERRITORIAL

Respecto a la configuración territorial, aseguran reconocer las singularidades históricas, culturales y lingüísticas porque enriquecen el concepto de España, porque así lo recoge la Constitución, pero defienden que dicho modelo "tiene que ser compatible con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la solidaridad entre territorios".

"Es por ello que siempre confrontaremos con los planteamientos de ruptura, separatistas o independentistas que promueven, desde actitudes egoístas, los privilegios de unos pocos territorios frente a los derechos sociales que la Constitución promueve para el conjunto de la ciudadanía española", advierten.

Y es que consideran que los planteamientos ideológicos que acompañan a los movimientos independentistas son posicionamientos ideológicos "antagónicos a los sentimientos solidarios del socialismo democrático y de la voluntad cooperativa que debe presidir las relaciones entre las instituciones del Estado".