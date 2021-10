La renovació del servei valencià d'ocupació deixa de ser automàtica

Aquest procés automàtic va començar al març de l'any passat arran de la pandèmia. Al juliol es va anunciar a nivell estatal que els aturats haurien de renovar personalment la seua demanda, encara que la data d'entrada en vigor d'aquesta decisió es va deixar en mans de les autonomies, explica la Generalitat.

Per tant, LABORA posa a la disposició de la ciutadania tres vies per a fer efectiva la renovació: a través de la seua pàgina web en l'apartat de Punt LABORA, des de la recentment renovada aplicació GVA Punt LABORA i des del telèfon 012 (96 386 000). En totes es pot renovar el dia indicat sense necessitat de desplaçar-se.

Els inscrits reben un avís mitjançant SMS i correu electrònic que els notifica que la seua pròxima renovació ja no serà automàtica i quan hauran de realitzar-la ells mateixos.

Moltes vegades, els usuaris es refereixen a la renovació com "segellar l'atur" o "fitxar". Es tracta d'un document necessari a l'hora de demanar prestacions o determinades subvencions, ja que el DARDE és el document que s'entrega als aturats inscrits en els serveis autonòmics d'ocupació cada vegada que s'inscriuen o realitzen la renovació de la demanda d'ocupació.

Aquest document és necessari per exemple perquè continuen cobrant les seues prestacions per atur, subsidis o ajudes, a més de donar accés a serveis com a cursos o orientació laboral. Una vegada rebuda la sol·licitud, els Espai LABORA es posen en contacte amb els usuaris.