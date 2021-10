CERMI-Rioja, "preocupado" por las limitaciones del Ayuntamiento de Logroño al tráfico en el Casco Antiguo

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja (CERMI-La Rioja) ha mostrado este viernes su "preocupación por la decisión que ha tomado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño de controlar mediante cámaras el acceso de vehículos a la zona este del Casco Antiguo que se pondrá en marcha el 1 de noviembre".

Como apuntan desde el colectivo en un comunicado, "con este dispositivo de control se restringirá el tráfico entre la avenida de Viana y Portales y entre Rodríguez Paterna y Sagasta, un sistema con dispositivo de lectura de matrículas, que conectará directamente seis cámaras a la Sala de Control de Tráfico y Policía Local".

La "preocupación" de las personas con discapacidad viene dada porque en esta zona existen 7 plazas de parking para personas con discapacidad con movilidad reducida (4 en calle Herrerías, 2 en San Bartolomé y 1 en la calle Ruavieja), que "a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema, quedan inutilizadas, al no poder acceder a ellas los usuarios que antes lo hacían ya que al no vivir en la zona, se perderán".

El CERMI-La Rioja "no puede olvidar, como no debería hacerlo el Ayuntamiento, que en el Casco Antiguo de Logroño existen servicios esenciales como la Seguridad Social, el Centro de Servicios Sociales, hoteles o cines, a los que no van a poder tener acceso las personas con discapacidad y movilidad reducida".

Señalan que el Ayuntamiento indica al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de La Rioja como solución "el llamar al interfono, lo que para este colectivo no les parece lo más adecuado".

Indican que "el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha anunciado que este sistema se establece para "mejorar la seguridad del tránsito personal y la convivencia en la zona del Centro Histórico", recudiendo al mismo tiempo el "flujo de vehículos que transitan por esta zona".

Pero el CERMI-La Rioja le solicita que "se reconsidere la decisión y que se aporten soluciones reales a la problemática que se denuncia, de manera especial, cuando van a afectar a un colectivo tan sensible con el simple paseo por esta ciudad como es el de las personas con movilidad reducida, más aún cuando tengan que acceder a edificios tanto públicos como privados".