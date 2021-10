Cooperació econòmica entre les regions de la Corona d'Aragó

Les comunitats autònomes que van conformar l'antiga Corona d'Aragó aposten per estrényer els seus vincles més enllà de la història compartida i dels llaços culturals cap a la cooperació econòmica per a l'eixida de la crisi. Saragossa va acollir ahir una cimera empresarial a la qual van assistir no sols les organitzacions patronals d'Aragó, Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana, sinó també els presidents dels governs d'aquests territoris, amb l'única absència del president català, Pere Aragonès, a qui va representar la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

L'Edifici Pignatelli, seu del Govern d'Aragó, va acollir la trobada, en la qual es va aprovar un decàleg que aposta pel diàleg social, el marc laboral flexible i el repartiment just dels fons europeus, entre altres assumptes, per a impulsar l'economia després de la pandèmia de la Covid-19. CEOE Aragón, Foment del Treball, CEV i CAEB van subscriure el document, en el qual ressalten que les quatre comunitats representen el 32% de la població d'Espanya i el 34% del PIB nacional.

També proposen establir procediments de racionalització i coordinació de l'Administració pública; avançar en els processos de consolidació fiscal dels comptes públics; desenvolupar mecanismes de col·laboració públic-privada; eliminar les barreres i obstacles que es troben les empreses i que l'Administració lluite contra l'economia submergida que danya la competitivitat de les empreses i precaritza el mercat laboral.

«S'ha de fugir d'augmentar la pressió fiscal sobre l'estalvi i les empreses, d'aquí ve que vegem amb preocupació que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022 suposa un augment de la pressió fiscal», assenyalen, animant a reduir la pressió fiscal empresarial. Els signants donen suport a infraestructures com el Corredor Mediterrani i el Cantàbric-Mediterrani; els accessos als ports i l'ampliació del port de València i proposen augmentar les connexions viàries entre Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, el president de la CEV, Salvador Navarro, va animar a revisar la fiscalitat i l'eficiència del sector públic i va deixar clar que «les empreses són un element fonamental per a la recuperació econòmica». Va afirmar que «competeixen també els territoris», per la qual cosa «és important estrényer llaços, encara més, entre territoris per a donar resposta a nous reptes i oportunitats», posant en relleu el paper del diàleg social durant la pandèmia.

Per part seua, els governs de les quatre comunitats van apostar per impulsar de comú acord l'economia després de la pandèmia i van ressaltar els seus vincles històrics, socials i econòmics.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar que «és temps de cooperació» i va proposar «sumar sinergies per a augmentar la competitivitat empresarial i generar el futur d'aquests territoris», després del que va subratllar les «arrels històriques» de l'antiga Corona d'Aragó i que ara hi ha «una realitat que ens uneix» perquè «la suma d'aquests territoris té interessos comuns».

El cap del Consell va instar a les quatre autonomies a «cobrar més consciència del seu potencial conjunt, sense esperits de campanar, sense nostàlgies de mapes que ja van passar, sense rivalitats estèrils», i amb tres objectius: projectar la façana mediterrània a escala global, un sistema ferroviari «potent per al transport de mercaderies», per a això «urgeix accelerar el Corredor Mediterrani i millorar la connexió entre Sagunt, Terol i Saragossa», i impulsar el potencial logístic i de connectivitat de les quatre comunitats.

Per part seua, el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, va considerar que la cimera «ha sigut un encert ple» per a «començar a treballar junts». Va exposar que el sistema autonòmic ha obert la possibilitat de «la governança des del punt de vista federal» en «una Espanya en xarxa, que es vaja construint sobre les aportacions de totes i cadascuna de les seues parts», i va afegir que les regions de l'antiga Corona d'Aragó són «una vertadera comunitat econòmica».

La presidenta de Balears, Francina Armengol, va destacar que les quatre regions tenen una «història compartida» i va animar a «treballar per al present i el futur», reactivant l'economia i treballant conjuntament els sectors públic i privat.

La consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, va subratllar l'interés del Govern per «el respecte mutu» entre territoris i la col·laboració en temes econòmics, socials, ambientals i de mobilitat.

Igualtat i nou finançament

El decàleg aprovat per les patronals afirma que els ciutadans espanyols «tenen dret a la mateixa qualitat de serveis públics independentment d'on visquen» i demanen un nou model de finançament autonòmic «que garantisca un major tracte d'igualtat entre tots els ciutadans d'Espanya».