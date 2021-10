Saura y Deepa Mehta presentan hoy fuera de concurso sus últimos trabajos para cerrar la Sección Oficial

La cinta de Mehta, 'Funny Boy' -fuera de concurso por llevar la firma de la presidenta del Jurado Internacional que concede la Espiga de Oro-, sí opta a la Espiga Arcoiris que premia la película que mejor visibiliza al colectivo LGTBI, al igual que 'La venganza es mía' y 'La chica y la araña'.

'Funny Boy' -coproducción de Canadá, India, Estados Unidos y Sri Lanka-, explora el despertar de la identidad sexual de un joven llamado Arjie con el telón de fondo de la guerra civil de la Sri Lanka de los años 70 y 80 donde fue rodada.

Mientras las tensiones políticas llegan a un punto de ebullición entre la minoría tamil y la mayoría cingalesa, el chico alcanza la mayoría de edad en una sociedad y una familia que se niega a aceptar las diferencias fuera de las normas sociales. La película refleja la opresión del pueblo tamil con la marginación que sufre Arjie por ser quien es y a quien ama.

'Funny Boy', elegida como película de clausura de la 66 Seminci, es la crónica de un país desgarrado por el miedo y el abuso de poder, mientras Arjie lucha por encontrar el equilibrio y el amor propio a pesar de la ausencia de empatía y comprensión.

Deepa Mehta es una cineasta nominada a los Oscar cuyo trabajo está aclamado a escala internacional. Sus películas, galardonadas y capaces de emocionar, se han proyectado en todos los festivales de cine importantes, y se han vendido y distribuido alrededor del mundo.

Su trabajo desafía las tradiciones y estereotipos y es siempre atrevido, intrépido y provocativo. Es este espíritu el que satura su largometraje Anatomía de la violencia. Deepa acaba de rodar el episodio piloto y el segundo episodio de la serie original de Netflix 'Leila' y es la productora ejecutiva creativa de la serie.

También ha dirigido 'The Manager', el episodio piloto de la serie 'Little America' de Apple TV. Su último largometraje, 'Funny Boy', está basado en una novela galardonada de Shyam Selvadurai. Se ha publicado en Netflix a través de ARRAY, y en CBC Gem en Canadá.

Ha ganado los premios de Mejor Guión Adaptado, Mejor Guión Original y Mejor Director en el festival canadiense Canadian Screen Awards de 2021, y el premio a Mejor Película y Mejor Actriz Secundaria en los Premios Leo de 2021. Deepa es también la co-showrunner y directora de la siguiente edición de la serie de Watford & Essex, 'Championess'.

'EL REY DE TODO EL MUNDO'

De la mano de Carlos Saura llega a Valladolid la coproducción hispano-mexicana 'El rey de todo el mundo', que narra la historia de Manuel, quien se encuentra preparando su próximo espectáculo, un musical que trata sobre cómo se pone en pie un espectáculo musical.

Para ello recurre a la ayuda de Sara, su exmujer y reconocida coreógrafa. Durante el casting, la joven Inés se revela como una estrella emergente mientras introduce en la trama a su padre y a la mafia local. Durante los ensayos, crecerán la pasión y la tensión entre los bailarines. La poderosa música mexicana marca el tono de la historia mientras se va conformando una obra en la que se entrelazan tragedia, ficción y realidad.

Nacido en 1932 en Huesca, Carlos Saura se graduó en 1957 en la Escuela Oficial de Cine. 'Los golfos', su primer largometraje de ficción, participó en el Festival de Cannes, donde conseguiría el Premio Especial del Jurado en 1974 por 'La prima Angélica', el Gran Premio del Jurado en 1976 por 'Cría cuervos' y dos galardones por 'Carmen' (1983).

En el Festival de Berlín se alzó con sendos Osos de Plata al mejor director por 'La caza' (1966) y 'Peppermint Frappé' (1967), y con un Oso de Oro para 'Deprisa, deprisa' (1981). Tiene tres candidaturas al Oscar, dos a los César y ha ganado un Bafta, el Goya al mejor director y al mejor guion por '¡Ay, Carmela!' (1990), entre otros premios. En 2009 recibió la Espiga de Honor en la 54 Semana y protagonizó un ciclo retrospectivo integral.

La suiza 'La chica y la araña', de Ramon y Silvan Zürcher, muestra los abismos que se abren entre el trajín de cajas y los trabajos de pintura y carpintería cuando Lisa decide mudarse y Mara, quedarse. El deseo invade los espacios de la casa y se pone en marcha una montaña rusa emocional. Una película acerca de una catástrofe en clave tragicómica. Una balada poética sobre el cambio y la fugacidad.

LOS HERMANOS ZÜRCHER

Nacido en 1982, Ramon Zürcher completó entre 2002 y 2005 su licenciatura en Artes Visuales en la Escuela de las Artes de Berna (HKB). Entre 2006 y 2014, estudió Dirección Cinematográfica en la Academia Alemana de Cine y TV de Berlín (DFFB). Como culminación de sus estudios, codirigió con su hermano gemelo Silvan su primer largometraje de ficción, 'El extraño gatito', que se estrenó en el Berlinale Forum en 2013 y se exhibió en numerosos festivales donde cosechó varios premios. 'La chica y la araña' es su segundo largometraje.

Silvan Zürcher, por su parte, estudió Filosofía, Cinematografía y Filología Alemana en las universidades de Berna y Zúrich entre 2002 y 2008. Entre 2009 y 2014 estudió Producción Cinematográfica en la Academia Alemana de Cine y TV de Berlín (DFFB).

Durante la carrera, produjo una serie de cortometrajes y mediometrajes. Por otro lado, ha trabajado como ayudante de dirección y ha desarrollado su propio material con vistas a realizar películas de ficción.

Por último, en 'La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo', Ajo Kawir es un luchador que no teme a nada, ni siquiera a la muerte. Su furioso impulso de luchar está alimentado por un secreto: su impotencia.

Cuando se cruza con una luchadora muy correosa llamada Iteung, Ajo acaba magullado y maltrecho, pero también se enamora de la cabeza a los pies.

Nacido en Surabaya (Indonesia) en 1978, con su cortometraje 'Kara, the Daughter of a Tree' (2005) Edwin se estrenó en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes en 2005, y su primer largometraje, 'Babi Buta yang Ingin Terbang' (2008), recibió un premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam de 2009.

Su segundo largometraje, 'Postcards from the Zoo', compitió en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2012. Su filmografía incluye otros trabajos como 'Someone's Wife in the Boat of Someone's Husband' (2013), Hortus (2014), 'Posesif' (2017), 'Aruna & Her Palate' (2018) y 'Variable No. 3' (2018).