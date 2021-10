Raquel, en 'First Dates': "Lidia Torrent es muy guapa, está tremenda y me quedaría todo el día mirándola"

"La sal y la pimienta ayudan y dan sabor a las comidas y a las primeras citas, pero ojito con pasarte, ni con la sal ni con la pimienta", fue el consejo que le dio Carlos Sobera a Raquel y Rosa en su cita de este jueves en First dates.

La primera en llegar fue la valenciana Raquel: "Vengo a conocer una chica femenina, me tiene que entrar por los ojos y tener un feeling de primeras. Pero en el amor no me ha ido muy bien", afirmó.

Nada más ver a Lidia Torrent, la dependienta le confesó que "eres muy guapa", piropo que agradeció la camarera. Matías Roure, barman del local de Cuatro, exclamó: "Hacen una linda pareja".

"Me está poniendo nerviosa porque Lidia está tremenda, es espectacular, sus labios, ese cuerpo... no sabes por donde mirarla", aseguró Raquel. Tanto subió la temperatura del restaurante que Matías preguntó entre risas: "¿Ponemos el aire acondicionado?".

"Me gustan las mujeres como ella, me quedaría todo el día mirándola", admitió la valenciana antes de conocer a Rosa, su cita: "Yo entro en un sitio y la gente mira a Juana y a Manola".

Y continuó explicando que "Juana pesa un kilo y Manola un kilo y medio, ¿cómo no las van a mirar? Soy dos tetas, es una realidad, luego un poco más, pero al principio, dos tetas".

Ambas pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y encontrar puntos en común que las llevaran a querer una segunda cita fuera de las paredes del restaurante más famoso de la televisión.

"¿Qué estás buscando ahora después de salir de una relación de tantos años como has tenido? Porque no sé si te apetece meterte en otra", le preguntó la mallorquina a su cita.

Raquel le contestó que "si quieres que nos enrollemos y eso lo podemos hacer, y luego, ya vemos", sorprendiendo a Rosa: "Sabiendo que no busca algo serio, le doy una segunda cita, nos vemos y pim pam. Luego, ella para su casa y yo, a la mía".

Al final, Rosa sí que quiso tener una segunda cita con Raquel porque "me ha parecido una chica muy interesante". La valenciana, por su parte, también quiso volver a quedar, sellando su decisión con un beso