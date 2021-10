Broncano, a Jorge Ponce, tras cantar con Fito en 'La Resistencia': "¡Qué pena y que asco ha dado!"

Uno de los iconos de la música española visitó este jueves La Resistencia: Fito Cabrales. El líder de Fito & Fitipaldis presentó el nuevo disco del grupo, Cada vez, cadáver, y le regaló a Broncano una camiseta personalizada, entre otros obsequios.

¿Pueden MOLAR más las camisetas de EMPRESA DE PUEBLO? Sin ironía, molan mucho.



Te deseamos lo mejor, Jon, no dejes de desatrancar. #LaResistencia pic.twitter.com/blJbB6oJ4a — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2021

Durante la entrevista, el invitado le contó al presentador que antes de dedicarse a la música "trabajé en un puticlub poniendo copas. Yo nunca me he pegado, pero allí había hostias".

Broncano también quiso saber si el cantante ligaba mucho gracias a su grupo: "No era el que más ligaba de la cuadrilla, las chicas me veían como un amigo para poder hablar porque sus novios eran todos unos neardentales", recordó ex vocalista de Platero y tú.

Fito: "He estado en los sitios donde había hostias" #LaResistencia



Ha estado en todo lo gordo del rock, algunas hostias habrá visto, seguro. pic.twitter.com/qDnhslYEv8 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2021

"Hace unos años, Jorge Ponce hizo una versión de canciones tuyas con refranes, y hoy quiero que os conozcáis", señaló el presentador, dando pie a la entrada del colaborador.

Fito y Ponce recitaron algunos de los refranes más famosos al son de la música de los Fitipaldis, hasta que el colaborador del programa de Movistar soltó un gallo que dejó al cantante perplejo.

Al finalizar, entre risas, Fito comentó: "Lo hemos zanjado", mientras que Ponce le contestó: "Estoy un poco emocionado". Pero Broncano preguntó: "¿Cómo puede ser que Fito cante como si estuviera por su casa y tú des tanto asco?".

"Está acostumbrado a cantar con Leiva y hoy le viene un desgraciado... el gallo ha sido terrible", aseguró el presentador riéndose. "¡Qué pena y que asco ha dado!", exclamó Broncano antes de pedir un aplauso para Ponce y despedir a Fito.