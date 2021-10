Orestes vive su peor día en 'Pasapalabra': "Jaime es más fuerte que el vinagre"

La entrega de este jueves de Pasapalabra comenzó de una forma sorprendente para Roberto Leal, que no dudó en afirmar que "no me había pasado esto en año y medio, que bonito", ya que el público del plató no paró de corearle nada más empezar.

"Están contentos porque no hay Silla Azul tras el empate de Jaime y Orestes el pasado miércoles", comentó el presentador. "Hacía tiempo del último empate", añadió el concursante burgalés.

“No me había pasado esto en año y medio” 😳 El inicio de #Pasapalabra383 que ha sorprendido a @RobertoLealG https://t.co/INix6KQU2a — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 28, 2021

Leal se dirigió hacia Jaime: "Primer rosco y 23 aciertos, nada mal...". El onubense le contestó que "lo importante es no fallar las que te sabes, es lo que pido, no tener ningún fallo tonto. Tengo un rival dignísimo y a seguir peleando".

"Jaime es más fuerte que el vinagre. Estoy muy motivado", aseguró Orestes, que no se podía imaginar que iba a vivir su segunda derrota en El Rosco del concurso de Antena 3 –la otra se la infligió Jesús unos programas atrás-.

Ambos participantes llegaron a la prueba final en busca del ansiado bote, que estaba en 232.000 euros, y el encargado de comenzar fue Jaime, que logró acumular 162 segundos de tiempo durante el programa del día.

Tras cuatro aciertos, pasó el turno a Orestes, que con 158 segundos en su reloj se enfrentó a las 25 letras de la prueba que le preguntó Leal. El burgalés acertó 6 preguntas y decidió pasar palabra.

Tras acertar Jaime 7 palabras más, el turno volvió al burgalés, que cometió un prematuro error en la H, ya que respondió hooligan en lugar de hincha, quedándose sin opciones del bote.

Orestes acabó la primera vuelta con 18 aciertos, y 42 segundos de tiempo y un fallo, mientras que su adversario hizo lo propio con 17 aciertos y 49 segundos, pero sin ningún error en su rosco.

Jaime y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Los dos continuaron la segunda vuelta, donde el burgalés volvió a fallar, esta vez en la G y en la R, confirmando que este jueves no era su día. Mientras que él acumuló 3 fallos, 21 aciertos y 23 segundos, Jaime tenía 21 aciertos, 31 segundos y ningún fallo.

Orestes se la jugó en la M, fallándola, por lo que se quedó con 21 aciertos, pero cuatro fallos, sirviéndole en bandeja el programa del día a su rival, que acertó una más para llegar a los 22 aciertos. Eso sí, Jaime intentó ir a por el bote, fallando al equivocarse en la E, por lo que 'solamente' se llevó El Rosco del día.

Jaime, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Al final, Orestes tendrá que jugarse su continuidad en Pasapalabra en La Silla Azul el próximo viernes tras caer derrotado este jueves ante Jaime, que ha comenzado con fuerza su retorno al concurso.