María Peláe, en 'El hormiguero': "De pequeña era fan incondicional de Chenoa"

María Peláe fue la última invitada de esta semana en El hormiguero, al que acudió este jueves para presentar su nueva canción, Que vengan a por mí, de la que Pablo Motos se declaró un gran fan: "De cada 20.000 canciones, solo una sale así", afirmó.

💃🏻 @MariaPelaeMusic nos canta en directo su nuevo single: “Que vengan a por mí” #PeláeEH pic.twitter.com/DCHgoYZfXM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2021

Pero uno de los temas que trataron fue la participación de la cantante en la próxima edición de Tu cara me suena de Antena 3, donde Chenoa es una de las jueces: "De pequeña eras bastante 'chenoista'", comentó el presentador.

"Ella se está enterando de esto ahora mismo, jamás le he dicho nada. La única del grupo que lo sabe es Nia Correia y cada vez que se acerca Chenoa tiene un cachondeito... me dice que le pida un autógrafo", comentó Peláe.

Que recordó que "tenía 10 años en aquella época, me hice muy fan, me corté el pelo como ella...". El valenciano quiso saber si le cogió manía a David Bisbal cuando lo dejaron. "No, pero lloré al compás que ella porque soy muy dramática", admitió.

"En la final de Operación Triunfo cogí una cartulina muy grande en casa y puse: Chenoa ganadora. Por lo visto, el rotulador que usé calaba más de lo que yo creía y la mesa del despacho de mi padre estuvo un año con ese mensaje escrito", recordó entre risas.

A tatuaje por borrachera

A continuación, Motos le realizó una sorprendente pregunta: "¿Es verdad que te tatúas cuando estás borracha?". La cantante respondió que "tengo tres tatuajes de los últimos tres pedos. El primero lo pensé durante muchos meses y es muy feo, así que me dije que partir de ahí no lo iba a pensar tanto".

"En el último quise ponerme la palabra 'ole', pero si lo ves el revés parece que pone 370", comentó entre risas mientras mostraba a cámara el brazo donde llevaba el curioso tatuaje. "El que te lo hizo no pilló bien la separación de las letras...", observó el presentador.

María Peláe, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Por último, la invitada también comentó que todos los días dedica un tiempo a la meditación: "Cuando era joven hacía tres sentadas al día, tenía el pelo rapado e iba casi levitando por las calles. Una vez escribí todo lo que pasaba y me vacié del todo, me quedé mirando al horizonte durante cuatro horas".