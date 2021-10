Primera manifestación ciudadana contra la subida del precio de la luz: "No vamos a poder poner la calefacción en invierno"

"Eléctricas culpables, gobiernos responsables". Esa ha sido la consigna más repetida entre el más de medio millar de personas que se ha reunido este jueves en Madrid para protestar contra la subida del precio de la luz y de otros suministros básicos como el agua o el gas. Más de 60 asociaciones convocantes, como Greenpeace, la Fravm o Ecologistas en Acción, han marchado por la céntrica plaza del Sol y han llegado hasta el Congreso para pedir al Gobierno de coalición que tome medidas contra estas subidas, como evitar los cortes de suministros o recibos progresivos en función de los ingresos, sobre todo de cara al invierno, cuando muchos, están preocupados por no poder poner la calefacción.

"Este año el invierno va a ser muchísimo más duro que el año anterior" cuenta Ángel a 20minutos, un manifestante, "es un atropello de las eléctricas contra la ciudadanía. No puede ser que estas empresas estén ganando millones y haya personas vulnerables sin suministros", asegura.

Asunción, una señora de 65 que marcha por la calle Mayor está muy preocupada por la época de frío. Lleva meses intentando ahorrar en la factura de la luz, poniendo la lavadora por la noche, intentando no usar nada eléctrico de día: "En invierno lo vamos a pasar muy mal porque no vamos a poder poner la calefacción, la ropa no se seca por la noche, no se pueden poner las lavadoras a esas horas, los niños van a pasar frío".

Asunción, de 65 años, en la manifestación por la subida de la luz. Jorge París

"No puede ser que estemos pasando frío en nuestras casas"

A su alrededor, decenas de personas sostienen pancartas que reivindican que los suministros deberían ser derechos básicos. Otras, con caretas de animales o de políticos, fracs y maletines cargados de billetes falsos ,se hacen pasar por los directores de las grandes eléctricas o por los políticos que han pasado por las llamadas puertas giratorias.

"No puede ser que estemos pasando frío en nuestras casas, con niños congelándose o que haya incendios porque la gente se tiene que iluminar y calentar con velas", asegura Celia, de 23 años. "Al igual que tenemos derecho a un piso, tenemos derecho a la luz, porque vivir sin eso es imposible", asegura Charles, un francés que sujeta una pancarta en la que se puede leer "¡Nadie sin luz!".

Por todo esto, las más de 60 organizaciones sociales, climáticas y vecinales que han convocado la manifestación piden que el Gobierno obligue a las distribuidoras a estudiar a las familias antes de cortarles los suministros de agua, luz o gas y a garantizárselos si se encuentran en una situación vulnerable. "No se puede permitir que la gente no tenga ni agua, ni luz, ni gas y menos en un invierno", concluye Asunción.

Manifestación en Madrid por la subida de la luz. Jorge París

"La cesta de la compra ha subido y los sueldos no"

Mientras la manifestación avanza hacia la céntrica puerta del Sol, una batucada comienza a animar la marcha. Los cánticos se incrementan y cada uno de los manifestantes se hace con su pancarta reivindicativa. Muchos de los que están allí se han tenido que apretar el cinturón hasta el extremo para poder llegar a fin de mes debido a estas subidas del precio de la luz, que ha llegado a alcanzar los 288 euros el megavatio/hora este mes: "He tenido que volver a casa de mi madre", dice Antonio a sus 27 años.

"La factura se me ha duplicado, la pago porque me ayudan mis hijos, y verás este invierno, vamos a tener que calcular para poner la caldera", asegura Emilia, su madre. "Las pensiones cada vez son más bajas, los precios más altos, y esto ya no compensa", dice la mujer.

Este incremento de los suministros no solo se ha visto en la factura de la luz o del gas a final de mes, sino en la compra, en la actividad industrial y en cada uno de los productos que necesitan la luz para producirse: "Cualquier persona se da cuenta de que la cesta de la compra ha subido y los sueldos no", se queja Ángel. Ante esta situación, las organizaciones convocantes reclaman que el recibo de los suministros básicos se pague de forma progresiva. Que el hogar que menos ingresos tenga, pague menos para garantizar el acceso de todas las personas a los suministros.

Charles, asistente a la manifestación en Madrid por la subida de la luz. Jorge París

Tildan las medidas del Gobierno de "parches"

Pero sin duda, las mayores reclamaciones, sobre todo a medida que la marcha avanza entre gritos de "ladrones" y "vendidos" al Congreso de los Diputados, son para el Gobierno de coalición. "Que hagan algo, que espabilen, que dejen de tirarse los trastos a la cabeza los unos a los otros y se junten para sacar el país adelante", les pide Emilia a todos los políticos.

Es cierto que el Gobierno ha aprobado varias medidas para paliar esta subida de la luz como, la bajada del IVA, un bono de 90 euros para calefacción o una partida de 100 millones para que las familias vulnerables paguen el recibo. "Parches" dicen los manifestantes. Celia, como muchos de los allí presentes, piden "poner en manos públicas las eléctricas, expropiarlas sin indemnización y ponerlas en manos de los ciudadanos", para que nadie se quede sin un servicio básico.

"Gira, gira como una noria la puerta giratoria"

"No puede ser que el monopolio de las eléctricas se enriquezca a costa de los ciudadanos y el gobierno de izquierdas y progresista que dice tener una agenda social no haga nada", se queja la joven. "El problema es que una parte del Gobierno no está por la pelea, no está por plantarle cara a las eléctricas ¿Cómo lo va a estar si muchos de su partido trabajan para ellas?", se pregunta Ángel.

Y esa, es quizás la mayor protesta de toda la manifestación. Les reclaman a los políticos que, al terminar su carrera, acaben en los sillones de las eléctricas. "Gira, gira como una noria la puerta giratoria", canturrean unos mientras otros, con fracs, maletines llenos de billetes y caretas de Felipe González o de Aznar giran y y giran en el centro de un círculo.

Manifestante con careta de Felipe González Jorge París

La manifestación acaba con centenares de personas ante el Congreso. Gritan: "Diputado, escucha, estamos en lucha", mientras agitan sus pancartas. Son más de medio millar de personas que han participado en la primera manifestación ciudana contra la subida del precio de la luz y que piden, según el manifiesto con el que acaban esta cita, un sistema eléctrico justo, ciudadano, democrático y ambientalmente sostenible, porque, como dice Charles: "Los problemas reales van a empezar cuando la Tierra no pueda más".