El presidente de la UD Logroñés celebra el visto bueno del Ayuntamiento a la construcción de la ciudad deportiva

La construcción de la ciudad deportiva, el "mayor proyecto de la Unión Deportiva Logroñés, está más cerca de hacerse realidad": el Ayuntamiento de Logroño ha dado el visto bueno, en Resolución de Alcaldía, a la solicitud blanquirroja para la construcción de tres campos de entrenamiento y otros espacios complementarios en Valdegastea (la fase 1 del proyecto). Una noticia recibida con satisfacción por el presidente de la entidad, Félix Revuelta.

"Estamos muy contentos por la resolución y por la rapidez delAyuntamiento a este tema después de mi última visita. Ahora esperamosque el Gobierno autonómico haga lo mismo para intentar empezar aconstruir ya. Nuestra intención es que en cuanto me den la autorización se empiece a trabajar en ello".

A la espera de la respuesta del Ejecutivo regional, que se espera seadiligente, Revuelta reconoce que "posiblemente el primer paso ya se hadado con la resolución del Ayuntamiento".

Tras muchos meses aguardando este dictamen, el presidente blanquirrojo admite su alegría "porque por fin se va a realizar uno de los objetivos importantes que yo tenía para la Unión Deportiva Logroñés. Un club no puede ser grande si no tiene instalaciones y eso lo hemos visto. No podemos pensar que vamos a estar en Primera o Segunda sin instalaciones; además el comportamiento de nuestros equipos de las categorías inferiores cada día es mejor y lo estamos viendo en los resultados", ha subrayado.

De momento no hay plazos, pero Revuelta augura que todo se resuelva acorto-medio plazo. "La idea es que a principios de año se pueda empezar a hacer obras para tener los campos preparados para la temporada que viene".