El PP y el PSOE reconstruyen en menos de 24 horas los puentes para llegar a un acuerdo sobre el Presupuesto andaluz

Parece que el idilio entre el PP y el PSOE en Andalucía para la aprobación del Presupuesto de 2022 ha vuelto a encauzarse y que lo ocurrido el miércoles en el Parlamento no fue más que una riña de 'enamorados'. Y es que, tras una primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad en la que los socialistas apostaron por un cara a cara con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, más bronco de lo habitual y en el que ambas formaciones se esforzaron por culpar a la bancada de enfrente de romper el diálogo, la situación dio este jueves un giro de 180 grados en la votación de las propuestas de resolución, lo que acerca de nuevo la posibilidad de un pacto inédito entre populares y socialistas para sacar adelante las cuentas del próximo año.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, anunció el miércoles que las negociaciones estaban rotas ante la falta de respuesta del PP-A a las propuestas presentadas por su formación para abordar el Presupuesto. Y este jueves, en su comparecencia, Moreno subió al atril con las propuestas en la mano, asegurando que "no hay absolutamente nada en este documento que no venga reflejado en el proyecto de Presupuestos". Por ello, el líder del Ejecutivo se dirigió a la bancada socialista –casi vacía en ese momento y sin ninguno de sus portavoces presentes– para preguntarles "qué ha pasado, cuál ha sido el problema" y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "ya ha dicho que no dentro de la autonomía menguante del PSOE andaluz".

En este sentido, Moreno pidió a los socialistas "valentía" para apoyar las cuentas y les advirtió que "cuando uno apuesta por los andaluces, nunca se equivoca". Y, al hilo, les anunció que "como gesto de que es posible llegar a un acuerdo", el PP votaría a favor de algunas de las propuestas de resolución del PSOE. La respuesta socialista: que también ellos darían luz verde a algunas de las propuestas de los populares.

"Espacio de entendimiento"

Y, efectivamente, una hora después, los votos a favor de los dos socios de Gobierno, el PP-A y Cs, y su abstención permitían sacar adelante la mitad de las 35 propuestas de resolución presentadas por los socialistas, entre ellas, establecer un mecanismo de control de la ejecución de las cuentas de 2022; recuperar los centros de salud, consultorios y puntos de urgencia cerrados; o elaborar una estrategia de salud mental (Moreno anunció la creación este año de una Oficina del Defensor de las Personas con problemas de Salud Mental). Por su parte, el PSOE-A votó a favor de un tercio de las propuestas presentadas por los populares.

La que no salió adelante fue la que instaba al Parlamento, a petición del PSOE, a rechazar el despido de 8.000 sanitarios. PP y Cs votaron en contra y, pese a todo, los socialistas, que anteriormente habían marcado como una línea roja la continuidad de los 20.000 refuerzos Covid, se mostraron satisfechos con el resultado final del debate sobre el estado de la comunidad. "Hemos visto que el PP está de acuerdo en una parte de nuestras propuestas y nosotros estamos de acuerdo en otra parte" de las suyas, afirmó la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, por lo que "es evidente que existe un espacio de entendimiento".

Ahora, continuó, "vamos a pelear hasta la extenuación por llegar a un acuerdo en una Andalucía que vive un momento excepcional" y "lo vamos a hacer porque no queremos que se apruebe un Presupuesto de derechas". Por ello, instó a Moreno a llamar "cuanto antes" a Espadas para sentarse de nuevo a negociar.

La fecha límite ahora para los socialistas es el 18 de noviembre, día en el que expira el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas, que posteriormente se someterán al debate de totalidad el 24 de ese mismo mes.

Y todo apunta a que una de esas enmiendas la presentará Vox, que mostró su "profunda decepción" al constatar que "Moreno sigue abrazado a las políticas de izquierdas". Ellos, aseveró la formación, "no" van a apoyar las cuentas.