Es tracta d'un subtipus del coronavirus que va aparéixer per primera vegada al Regne Unit el juliol passat i que ja està estesa entre la població anglesa.

Aquest dijous també s'ha confirmat el primer cas de COVID-19 per la variant Delta Plus a la regió d'Astúries en una dona que no s'hi havia vacunat.

El passat mes de juny ja es va detectar en el departament de Salut d'Elx el primer cas de coronavirus de la variant índia a la Comunitat Valenciana.