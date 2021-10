Los Palacios y Utrera aseguran estar "decepcionados" con el nuevo plazo para abordar el desdoble de la A-362

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento utrerano, la Junta de Andalucía ha confirmado que, en el plazo de tres meses, tendrá terminado el estudio sobre las "posibles soluciones que habría para la carretera A-362".

Ante esta respuesta, los alcaldes de ambas localidades han manifestado que se sienten "absolutamente decepcionados", ya que "tras la espera de todos estos meses, sin obtener respuesta alguna, no supone ningún avance, pero, por supuesto, vamos a seguir esperando como hemos esperado todo este tiempo, y vamos a seguir dando ese voto de confianza, aunque no vamos a conformarnos con otra respuesta que no sea el desdoble tan necesario. Vamos a hacer lo que haga falta", ha avisado el alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos.

El alcalde de Los Palacios, José Manuel Valle (Izquierda y Progreso-Izquierda Unida-Adelante Andalucía), ha mostrado "una profunda decepción ante la respuesta que nos ha dado la delegada. Han estado mareando la perdiz. Tengo que recordar que entre las dos poblaciones sumamos más de 100.000 habitantes. No cejaremos en nuestro propósito, no vamos a admitir una alternativa diferente a la duplicación, hay que cerrar el anillo y éste es el único tramo que existe por cerrar".

En esta línea, el alcalde de Utrera ha subrayado que "esperaremos al primer trimestre de 2022. Les hemos pedido que sea a comienzos de ese primer trimestre. Hemos echado de menos que nos diga que la solución mínima, al menos, pasa por ese desdoble. Les hemos trasmitido que ni Utrera ni Los Palacios no vamos a quedar conforme si la solución no pasa por ese desdoble, porque no hay dos ciudades en España separadas por ocho kilómetros que juntas sumen 100.000 habitantes y que no estén conectadas por una vía de alta capacidad y porque ha llegado el momento. Lo que no es entendible es que hayamos tenido que llegar a este punto".