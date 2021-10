El 12 d'abril i el 22 de gener, festius locals de València en 2022

També ha tirat avant el pla de convivència municipal contra la discriminació i l'odi per als anys 2021-2024. Aquest acord, amb l'abstenció de PP i Cs i sense el suport de Vox, s'emmarca en les polítiques impulsades per l'equip de govern (Compromís-PSPV) amb la participació de la societat civil perquè "València siga la ciutat dels drets".

Així ho ha defès a l'hemicicle la regidora d'Igualtat, Lucia Beamud, durant una sessió plenària que també ha instat la ciutadania, les empreses i a tots els nivells de govern per a accelerar la transició energètica amb un pla d'acció que permeta avançar perquè València siga una ciutat climàticament neutra abans de 2050.

En concret, el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l'Odi (COMVA) per als pròxims quatre anys es concretarà en diverses accions estructurades al voltant de la sensibilització, la prevenció, la detecció i denúncia, l'atenció a les víctimes, la recollida de dades i memòria de les víctimes i la coordinació.

Es tracta d'un pla dinàmic per a garantir els drets de la ciutadania, una ferramenta que ha comptat amb la participació de membres del Tercer Sector i que arreplega accions com el disseny organitzatiu de l'oficina de no discriminació i delictes d'odi i de l'observatori municipal contra la discriminació i l'odi.

PATRAIX, FESTES D'INTERÉS TURÍSTIC

I s'ha aprovat per unanimitat iniciar els tràmits, a través del servei municipal de Turisme, per a la declaració de les festes de Patraix, com a Festa d'Interés Turístic Local per la Generalitat. Enguany, el barri ha complit 151 anys des de la seua annexió a la ciutat.