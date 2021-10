La Guàrdia Civil busca restes biològiques de les xiquetes d'Alcàsser en els cotxes d'Anglés i Ricart

Tres dècades després del crim que va commocionar un país, el cas Alcàsser segueix en el centre de mira. L'assassinat de Toñi, Desiré i Miriam és un dels casos sense resoldre que més preocupen les autoritats. Per això, la prioritat és investigar als ja condemnats Antonio Anglés i Miguel Ricart abans que el crim prescriga en 2029.

Segons el diari Las Provincias, la magistrada del Jutjat d'Instrucció de València ha aprovat que la Guàrdia Civil registre els cotxes dels susdits a la recerca de qualsevol resta biològica com a filaments capil·lars que coincidisquen amb l'ADN de les víctimes.

Segons el mitjà local, el dispositiu hauria començat el dimecres 27 d'octubre de la mà de la Guàrdia Civil a la ciutat de Madrid. Els cotxes inspeccionats són un Seat Ronda i un Opel Corsa blanc, amb el qual es creu que es va produir el segrest.

En l'estiu de 2021 la jutgessa va secundar no continuar la pista dels cotxes, al que es van oposar algunes associacions involucrades en el cas. Una d'elles, l'Associació Laxshmi, creada pel criminòleg Félix Ríos, va expressar el seu desacord. La magistrada Elisa Fort, no obstant això, ha ordenat les inspeccions dels vehicles i analitzar pèls que en el seu moment no van ser seleccionats com a mostres per al laboratori.

El diari local també afirma que la magistrada hauria enviat una ordre a l'Institut Nacional de Toxicologia perquè analitze fins a 50 pèls trobats en els cossos de les tres víctimes.

A la recerca de sang i fluids

Agents de l'Equip Central d'Inspeccions Oculars (ECIO) del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil van viatjar de Madrid a València per a examinar l'Opel Corsa, publica COPE. Les noves tècniques d'aquests serveis permeten trobar amb major facilitat sang o fluids corporals de tota mena.

L'Opel Corsa i el Seat Ronda van ser traslladats des del depòsit de vehicles de València a la caserna de la Guàrdia Civil d'Almussafes, on continuarà l'exploració en les següents hores.

Un assassinat que va impactar a un país

En 1993 la Guàrdia Civil no va trobar vestigis genètics en l'Opel Corsa. En el seu moment es van trobar 165 pèls que van ser analitzats i es va extraure ADN únicament de set, dels quals cap era de les xiquetes.

Les joves van desaparéixer la nit del 13 de novembre de 1992, quan van eixir de les seues llars camí a la discoteca Coolor. Quan es trobaven enfront d'una gasolinera, un Opel Corsa va parar enfront de les adolescents i els va oferir portar-los a la discoteca, després de la qual cosa es va perdre el seu rastre.

Segons investigacions policials, Ricart i Anglés van traslladar a les joves a un casalot en el Barranc de la Romana on van abusar d'elles i les van agredir, després de la qual cosa van acabar assassinant-les. Els cadàvers van ser trobats al gener de 1993 i l'endemà la Guàrdia Civil va detindre a Miguel Ricart a la seua casa. Anglés, no obstant això, va aconseguir fugir de les autoritats.

Ricart va ser condemnat en 1997 a 170 anys a la presó per l'Audiència de València, encara que va quedar en llibertat en 2013 després de complir 21 anys de pena.