Los nacionalistas piden activar una bolsa de intérpretes para asegurar la atención sanitaria de las personas sordas

En una pregunta ante la Comisión de Sanidade del Parlamento, Mercedes Queixas ha lamentado que el Gobierno autonómico "no haya hecho nada" pese a haber discurrido ocho meses del "acuerdo unánime en la aprobación de la Proposición No de Ley" en este ámbito.

"Hace ocho meses de un acuerdo para un colectivo que presentía el comienzo de la reparación de la vulneración de sus derechos. Por fin, podrían dejar la impotencia y el miedo cuando se sintiesen mal y tuviesen que acudir a un centro de salud, consulta o urgencia hospitalario, con la tranquilidad de ser atendidos y cuidados", ha indicado.

Además, la parlamentaria ha apuntado que esta situación también supone una dificultad para el personal facultativo que no cuenta con la presencia de un intérprete.

La diputada ha subrayado que el Parlamento "tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas y su atención a la salud, también de las personas sordas".

"Me produce pudor y vergüenza tener que reconocer que el colectivo sordo, el más perjudicado durante la pandemia, continúe con grandes dificultades para acceder a atención asistencial. Pidieron encarecidamente que los avisos fuesen a través de mensajes escritos y no por llamadas telefónicas, y desde el Sergas no atendieron esta demanda. Sin embargo, comprobamos como los SMS se activaban para cribados y vacunas", ha explicado Queixas.

Por su parte, el gerente del Sergas ha defendido todos los programas con los que cuenta el sistema de salud gallego para la detección de problemas auditivos de forma precoz y ha asegurado que, en base a la normativa vigente, la Xunta promueve "la supresión de barreras comunicacionales" para el colectivo.

En este sentido, Flores ha animado a las personas sordas o con problemas auditivos a actualizar su tarjeta sanitaria para poder conocer su situación y ha recordado que la Xunta cuenta con un sistema de videointerpretación para diversos organismos como el 112.