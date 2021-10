Phil Collins hará una declaración jurada para negar la mala higiene personal de la que le acusa su exesposa Orianne Bates

El músico Phil Collins está involucrado desde hace tiempo en una guerra abierta con su exmujer, Orianne Bates, con la que se ha casado y divorciado en dos ocasiones. Tras la segunda separación comenzó una batalla legal por una de las propiedades del compositor, que le reclama ella.

Orianne Bates no ha dudado en proclamar a los cuatro vientos intimidades y supuestas conductas del músico, entre ellas que, según siempre su testimonio, no se lavaba los dientes durante meses y que no se duchó durante casi todo 2019.

Además, la exmujer alegó que el músico estaba "depresivo, abusivo e incapaz de mantener relaciones sexuales" y que abusaba del "alcohol y los medicamentos con receta".

La inquina proviene de la reclamación de Bates de una mansión de Florida que ella sostiene que le corresponde como parte de un acuerdo verbal entre ambos antes de divorciarse por segunda vez. Tras el primer divorcio el músico le dio 27 millones de dólares como compensación.

Así que en medio de este proceso legal y para desmentir las acusaciones de su exmujer, que profiere para desprestigiarle y justificar el divorcio y su derecho a la indemnización, Phil Collins, de 70 años, hará el próximo mes de diciembre una declaración filmada y jurada para negar los hechos que refiere Bates.

Los abogados de Phil Collins han adelantado ya que las acusaciones son "escandalosas, poco éticas y, en su mayor parte, patentemente falsos o groseramente exageradas".