Las primeras palabras de Omar Sánchez tras los rumores de infidelidad a Anabel Pantoja: "​Estoy tranquilo, es ridículo"

Este miércoles, Sálvame paró su ritmo habitual por la llegada de una noticia bomba: Omar Sánchez le habría sido infiel, supuestamente, a Anabel Pantoja, según un testimonio que tendría varios vídeos que lo demuestran.

Según el vídeo que mostraron, el canario estuvo en un local con amigos, y se le vio hablando con una chica, pero ningún contenido que demostrara esta información. Sin embargo, el programa está negociando las grabaciones que sí podrían confirmarlo, por lo que aún habría que esperar a su emisión.

Carlota Corredera sí ha adelantado este jueves que esto sucedió el 15 de octubre, mientras estaba Anabel en Cantora viendo a sus tíos. Aun así, parece que los afectados prefieren no pronunciarse al respecto, y la sobrina de Isabel Pantoja ya le dijo a Belén Esteban que estaba muy tranquila ante esta información.

Este jueves, un reportero de Sálvame ha hablado con Omar Sánchez, quien ha asegurado que no tiene ningún miedo. "Que lo emitan, no tengo ningún problema", ha declarado. "Estoy tranquilísimo".

"No tengo nada que esconder. Somos muy felices", ha añadido. "Todo el mundo sale, se divierte, tiene amigos y conocidos [...] Me parece ridículo y van a sacar cosas que no vienen a cuento".