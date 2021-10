Un incendi danya la façana de l'església de Sant Vicent Ferrer de Castelló

Un incendi registrat aquesta matinada ha danyat la façana de l'església de Sant Vicent Ferrer de Castelló, la qual s'ha vist afectada pel fum, segons han informat fonts de la Policia Local.

La Diputació de Castelló ha lamentat l'incident i ha assenyalat que l'incendi aparentment ha sigut "provocat", mentre que la Policia Local no ha pogut confirmar si va ser intencionat.

La Policia Local ha assenyalat que entre les 2.30 i les 3.00 hores es van produir 4 incendis de poca importància de contenidors, papereres i mobles abandonats, aquests últims en la façana de l'Església Sant Vicent Ferrer i la resta en carrers pròxims.

L'edifici que alberga l'església, de propietat provincial, serà avaluat pel Servei d'Arquitectura de la corporació per a establir els danys i determinar les tasques de restauració, ha explicat la diputada de Patrimoni, María Jiménez. En aquest sentit, ha avançat que una vegada s'inspeccione la zona per part dels investigadors, activaran els treballs perquè la imatge del temple, situat en ple centre de Castelló, recupere el seu estat original "en el menor temps possible".

Des de Patrimoni es notificarà el succés al departament jurídic de la Diputació perquè estudie les accions legals que procedisquen per a identificar als autors del foc. Jiménez ha demanat la col·laboració ciutadana per a aclarir els fets. "Qui haja vist alguna cosa ha de posar-ho en coneixement de les autoritats", ha conclòs.