El pleno exige al Consell que compense la falta de financiación que sufre la provincia en los PGE

En concreto, la primera de ellas insta al Consell a que compense la infrafinanciación que va a sufrir Alicante en los PGE y destine a la ciudad buena parte de los 300 millones de euros del fondo para infraestructuras del que dispondrá libremente la Generalitat; la segunda, de Compromís, insta al Gobierno central a un "reparto de las inversiones atendiendo a una programación racional que acabe con el déficit en las comarcas de Alicante".

La primera ha salido adelante con el voto a favor de PP, Cs y Vox -16-, el rechazo del PSPV -9- y la abstención de UP y Compromís. Por su parte, la segunda ha contado con el respaldo de Compromís, Ciudadanos y Partido Popular y la abstención de Vox y Unides Podem. Ambas se han debatido de manera conjunta aunque se han votado por separado.

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha indicado en su exposición que tanto el Gobierno central como la Generalitat han demostrado de forma "lamentable lo poco que les importa Alicante" y que "no se puede permitir esta infrafinanciación y ninguneo constante".

"Si se tiene en cuenta que Alicante es la quinta provincia española por población, se convierte en la última en inversión. Una política que desde el Ayuntamiento no podemos permitir y tenemos que denunciar a todas luces", ha añadido De España.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha recalcado que Alicante "se queda a la cola" y que resulta "bochornoso" que la provincia ocupe el puesto 52 en inversiones. "Es vergonzoso que Ximo Puig se alegre de estos presupuestos, y ya podemos decir adiós a la estación intermodal, al tren de la costa, y a otros proyectos necesarios", ha dicho.

Por último, ambas han explicado que el Gobierno de España relega a Alicante a la cola en inversión por habitante, puesto que es de 183 millones para la provincia. Así, de los 1.208 millones destinados a la Comunitat Valenciana, sólo llegará un 15%. "Esto supone un 40% menos que en 2020. En lo referente a cada alicantino, la inversión es de 97 euros, lo que supone 177 euros menos que la media nacional", han expuesto.

Por último, tanto PP como Cs han reivindicado la rehabilitación del Centro Cultural Las Cigarreras y del edificio industrial de la Fábrica de Tabacos, por un importe de 48,2 millones; la mejora de la accesibilidad al castillo de Santa Bárbara, cifrada en 25 millones; la construcción de los tres centros de salud que la conselleria tiene pendientes en Garbinet, PAU-2 y Playa de San Juan, valorados en 13,3 millones; y la construcción del CEIP "La Almadraba".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, en relación a la propuesta presentada por su formación, ha manifestado que "podría hacer la misma intervención que en el año 2018, porque tan malos son los presupuestos del Partido Popular como estos para Alicante y sus comarcas".

"Siempre estamos en la cola, es cierto en cierta medida son buenos para el País Valencià pero malos para la provincia de Alicante, no es justo que sigamos así gobierne quien gobierne, además de que somos la ciudad con peor red de cercanías", ha añadido.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que "los discursos de Compromís quedan muy bien pero luego (Joan) Baldoví aprobará los presupuestos del presidente (Pedro) Sánchez".

Así, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha indicado que "no vale de nada tirarse los trastos a la cabeza después de cinco presupuestos del PP y Seis del PSOE que tanto han maltratado a la provincia de Alicante".

"Estos presupuestos tienen tres lecturas, estatal, autonómica y provincial, y aunque a nivel estatal es buena, a nivel provincial no", ha dicho Romero, quien ha reivindicado también las infraestructuras "necesarias" para Alicante.

Por último, el concejal del PSPV Miguel Millana ha manifestado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "ha empezado a equilibrar esta situación" y ha criticado que los remanentes del Ayuntamiento de Alicante "cada vez son más voluminosos porque no se ejecutan nada". Igualmente, ha pedido al PP que "no haga política destructiva" con este asunto porque también "es responsable".

FINANCIACIÓN JUSTA

Posteriormente, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional impulsada por todos los grupos, salvo Vox, por la que se acuerda reclamar una financiación "justa" para la Comunitat Valenciana. La medida ha salido adelante con 27 votos y dos en contra de los concejales de Vox.

Con esta propuesta, los portavoces de PP, Ciudadanos, PSPV y Compromís han llamado a asistir a las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre por la 'Plataforma per un finançament just' en Alicante, Valencia y Castellón, a partir de las 18.00 horas bajo el lema 'Un poble unit per un finançament just'.

El equipo de gobierno ha expuesto que cada habitante de la Comunitat recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada. "Esto supone un 10 y un 29% menos de recursos, respectivamente; resulta una situación insólita", ha indicado el concejal 'popular' Antonio Peral.

Asimismo, ha señalado que "nuestra renta per cápita es de 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía de la Comunitat Valenciana porque somos el farolillo rojo en financiación".

El concejal del PSPV Miguel Millana ha sostenido que "es una deuda a la que tenemos que buscar una solución entre todos" y ha criticado que los gobiernos del PP "tienen mucho que decir de esto". En la misma línea, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha celebrado que el PP se "sume" a las reivindicaciones de empresarios, políticos y colectivos sociales por una financiación "justa".

El portavoz de UP, Xavier López, ha reivindicado una "mayor financiación" porque "no estamos pidiendo nada que no nos corresponda" y porque "supone una mayor calidad de los servicios públicos".