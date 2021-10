Adiós al mal olor de la lavadora (¡y de tu ropa!): este es el truco de 10 euros de Amazon que lo soluciona

Poner la lavadora se ha convertido, este año, en una ardua tarea y no solo por lo que conlleva: clasificar la ropa, tender la colada cuando termina y, en algunos casos, enfrentarnos a la plancha. Ahora, debido al cambio en la factura de la luz, debemos estudiar cuál es el mejor momento del día para encender este electrodoméstico y limpiar nuestra ropa. Además, también debemos conocer los trucos y los métodos para que cada prenda salga impecable, algo que no siempre se consigue. Ya sea porque estamos ante manchas profundas (sangre, césped...) que requieren de un tratamiento específico o porque no hemos empleado los detergentes o el programa adecuado.

Sin embargo, las prendas pueden no salir limpias tras el ciclo de lavado por una razón que suele pasar desapercibida: nuestra lavadora está sucia. El agua, los restos de cal y los detergentes pueden dejar huella en el tambor y en los conductos de este electrodoméstico, por lo que hay también debemos llevar a cabo una labor de limpieza efectiva de vez en cuando. Pero, ¡que no cunda el pánico! No tenemos que sumar esta tarea a nuestra interminable lista de pendientes, puesto que existen unos líquidos limpialavadoras que lo hacen todo más sencillo: se añaden en el compartimento de los detergentes y se inicia un ciclo de lavado tras el cual conseguimos una máquina limpia y con buen olor, lo que se traduce en una colada impecable. ¿Qué te parece probar con este pack para tres lavados por menos de 11 euros?

El producto para limpiar lavadoras. Amazon

Tener una lavadora limpia es clave para conseguir un resultado de lavado óptimo y gracias a este producto de Colón lograrlo es cuestión de minutos. Para empezar, este producto limpia y elimina los residuos de suciedad y detergente de toda la parte interna de la lavadora y, además, ayuda a mantenerlas para garantizar su funcionamiento óptimo. También acaba con los malos olores, dejando un agradable y fresco aroma en el tambor y en la cajetilla para los productos. Por último, gracias a sus seis acciones, no solo elimina suciedad y residuos, sino que protege y mantiene tu lavadora.

