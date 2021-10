Olivia Rodrigo confiesa el extraño regalo que le hizo Joe Biden en su visita a la Casa Blanca

La cantante y actriz Olivia Rodrigo contó este miércoles en Jimmy Kimmel Live cómo fue su primera experiencia visitando la Casa Blanca, desde donde transmitió a los jóvenes la necesidad de recibir la vacuna contra la Covid-19.

"Fue un honor que me dejaran ir, especialmente para apoyar a una causa tan importante por la que siento una gran pasión", explicó antes de contar un detalle inesperado: el extraño regalo que le hizo el presidente de EE UU, Joe Biden.

La intérprete, de 18 años, recibió "artefactos que no tienen precio". "Me los dio, de verdad. Me dio unos cuantos regalos: algunos M&M's y también un calzador, algo que fue de lo más raro", apuntó.

Kimmel se mostró muy sorprendido tras esta declaración, por lo que su invitada, entre risas, subrayó que era totalmente cierto: "¡Lo digo en serio! Tenía hasta el emblema del presidente. Lo tengo en mi casa".