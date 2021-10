El pasado sábado 23 de octubre, Maroon 5 se subió al escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles para formar parte en un evento que recoge fondos para la investigación del cáncer de mama. Durante la canción Sunday Morning, una fan consiguió subirse al escenario para abrazar al líder del grupo Adam Levine.

La joven enseguida fue atrapada por los guardias de seguridad, pero la reacción de Levine fue grabada en un TikTok que se ha hecho viral en los últimos días. El cantante de 42 años se queja diciendo "Fuck" ("Joder") y hace un gesto exagerado sacudiéndose en el que parece que ha sentido asco del momento.

"Una chica se subió al escenario durante la actuación de Maroon 5 y Adam Levine no estaba de humor...", se titulaban las imágenes que ya han sido visualizadas más de 10 millones de veces y por las que Levine ha recibido muchas críticas.

Usuarios de internet quisieron recordarle al artista que debería ser más amable con sus fans, pues es la razón por la que consigue hacer conciertos. Han asegurado que su actitud era muy grosera y poco agradecida.

Adam Levine doesn’t want hugs pic.twitter.com/7pyXmBHLuT — blehme (@kingblehme) October 24, 2021

Tras una oleada de malos comentarios, Levine ha querido abordar el asunto en su cuenta de Instagram. "Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo", ha comenzado explicando.

El estadounidense estaba muy dolido por el odio recibido: "Pensar que alguien podría creer que yo pensaba que nuestros fans estaban por debajo de nosotros o eran menos que nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy, no es lo que he sido nunca", ha declarado muy serio.

Adam Levine explicó su criticada reacción con fanática en un concierto pic.twitter.com/lOP6mx9dGF — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) October 27, 2021

Lo cierto es que el momento desconcertó por completo al cantante, que estaba con los ojos cerrados en ese instante. "Me sorprendí mucho. Y a veces cuando te sorprendes, tienes que sacudirte y seguir adelante, porque estoy haciendo mi trabajo ahí arriba", ha añadido.

Se enorgullece de "la conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans" y espera que todos puedan entender cuál es su sentimiento real en su corazón.

Adam Levine también ha recibido comentarios de apoyo porque, además de haber sido muy maleducado interrumpir el concierto, aún seguimos en una pandemia. El abrazo sin consentimiento es algo inaceptable que muchos comprenden que el cantante no haya estado de acuerdo.