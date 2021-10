El 88% de los adolescentes españoles entre 15 y 18 años tiene ahorros, según un estudio de la UCI

El 88% de los jóvenes españoles afirma tener ahorros, y solo un 5% dice no tener ningún interés en ahorrar para su futuro, según desglosa el estudio 'La Educación Financiera en los adolescentes españoles', elaborado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

En el estudio se revela que el 40% de los adolescentes de entre 15 y 18 años tiene sus ahorros despositados en una cuenta corriente, frente a un 26% que opta por la tradicional hucha, un método más habitual en las zonas rurales. Por otro lado, según el estudio, el 12% prefiere que sean sus padres quienes guarden sus ahorros.

En cuanto a los objetivos para los que ahorra, la gran mayoría afirma querer tener una casa en propiedad cuando sean adultos. El 27% de ellos espera, llegado el momento, pagar directamente su casa con sus ahorros, mientras que más de la mitad reconoce que pagaría la vivienda poco a poco con su trabajo.

El precio que estarían dispuestos a pagar por su vivienda se sitúa entre 50.000 y 200.000 euros para más del 70% de encuestados. El 15% estaría dispuesto a desembolsar entre 200.000 y 300.000 euros y un 10% pagaría más de 300.000 euros.

¿De quién aprenden a ahorrar?

Sobre las buenas prácticas de ahorro doméstico, los adolescentes aseguran apagar las luces cuando no son necesarias (80%), cerrar el grifo mientras se lavan los dientes, apagar la televisión y otros aparatos mientras no los usan (70%), ducharse en lugar de bañarse (69%) y no poner la calefacción o el aire acondicionado si no es estrictamente necesario (68%).

Preguntados por a quién corresponde la educación financiera de los jóvenes, el 44% considera que a sus progenitores, un 37% opina que es responsabilidad conjunta entre los padres y profesores y solo un 16% cree es tarea exclusiva del colegio o instituto.

"Es imprescindible infundir una cultura de ahorro a nuestros niños y jóvenes para que adquieran este hábito y lo incorporen en su día a día. Es importante enseñarles a valorar el dinero, fijando un presupuesto máximo de gasto al mes, creando listas de gastos fijos y variables o transmitiéndoles que no pueden vivir en una situación de deudas", ha señalado la responsable de Responsabilidad Social Corporativa de UCI, Natalia Hernando.