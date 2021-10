El CVC edita una antologia trilingüe de poemes de Francisco Brines

L'edició arreplega 33 poemes d'aquest llibre, traduïts al portugués per Saturnino Valladares i al valencià per Josep Piera, editat amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, la Mostra Viva del Mediterrani i la Fundació Francisco Brines.

El volum ha sigut presentat aquest dijous en un acte que han obert el president de l'òrgan consultiu, Santiago Grisolía; i Vicent Garcés, president d'honor de Mostra Viva del Mediterráneo, que ha lloat la continuïtat d'aquest projecte editorial. Aquesta és una antologia pensada abans de la mort de Brines, que va tindre en la vindicació del Mediterrani, de la terra i de la casa "motors de la seua poesia", informa el CVC en un comunicat.

La presidenta de la Fundació Brines, Àngels Gregori, ha explicat la curiositat que tenia el poeta per aquestes versions en valencià i portugués, i ha definit 'A la niebla' com "un viatge final des d'un mar que ja no és un mar tranquil, sinó un més pròxim a la mort, més gris i atlàntic".

També ha comentat la tendència de Brines d'ajuntar els contraris, i ha posat un exemple en aquest sentit entre el seu primer llibre, 'Las brasas', de 1959, amb 'La última costa'.

Saturnino Valladares ha dit que l'última poesia de Brines té "sabor de comiat", però que tota la seua obra té "una funció salvadora, plena de reflexions sobre el pas del temps (el propi i el de la naturalesa), amb una consciència de la pèrdua".

"Una poesia del coneixement escrita des d'una perspectiva estoica i meditativa: una extensa elegia escrita des d'un profund amor en la vida des de l'entorn a l'Elca, la seua casa d'Oliva, lloc de tornada i de fidelitat".

Josep Piera ha exposat la seua idea sobre la traducció poètica: "la fusió de dos veus en una, amb una música diferent final, en una interpretació personal i emocional". Ha recordat que les seues lectures de Brines es remunten al final de la dècada dels seixanta del segle passat i han continuat fins avui.

"Amb ell -ha dit- ha compartit un paisatge comú, el de la Safor.Més concretament, el de l'Elca, la casa de Brines, i el de la Drova, on viu ell". I s'ha preguntat: "M'hauria atrevit a traduir-li mai sense la sort de la proposta d'aquesta antologia?

Al final de l'acte, Rosana Pastor, membre del CVC, Saturnino Valladares i Josep Piera han llegit l'últim poema del llibre, titulat precisament 'La última costa', en castellà, portugués i valencià.