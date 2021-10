EPA.- UGT PV veu necessari derogar la reforma laboral per a crear ocupació de qualitat davant les dades de temporalitat

El sindicat ha destacat en un comunicat que, segons la tercera Enquesta de Població Activa, es manté la tendència de creixement de l'ocupació amb 35.000 ocupacions més que en el trimestre anterior i 56.000 més que fa un any.

Així mateix, es registra una bona tendència en la xifra d'atur amb un descens trimestral de més de 9.000 persones i 22.000 menys que fa un any. No obstant açò, el sindicat lamenta que a la Comunitat Valenciana hi ha 400.000 persones que estan buscant ocupació (el 54% dones) de les quals el 43,65% porta buscant ocupació més d'un any.

Per tant, per al sindicat, "el mercat laboral segueix la seua recuperació conforme la situació generada per la pandèmia es normalitza, però segueix mostrant les mateixes debilitats estructurals".

La secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere, Pilar Mora, ha subratllat que és "destacable, per exemple, l'evolució de la taxa de temporalitat". "Tenim un 28,80% de l'ocupació actual temporal,sent molt major per a les dones, amb taxes del 33,10% i per a persones joves, amb taxes del 80%, la qual cosa és una verdadera xacra del mercat de treball, que ha de ser atallada amb fermesa en la reforma laboral ara en negociació", ha dit.