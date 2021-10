Tamarit garanteix que el pressupost autonòmic per a l'IVAM "es mantindrà o augmentarà"

Tamarit, en la presentació de la programació expositiva de 2022 del Centro Julio González i l'IVAM-Alcoi, ha destacat que el passat any ja es va realitzar "un esforç molt important" d'augment en el capítol d'inversions per al museu, que va pujar d'1,5 a 3 milions, i enguany la previsió és "com a mínim mantindre el nivell".

Així, ha apuntat que la directora de l'IVAM, Nuria Enguita, ha presentat "un projecte molt ambiciós" i s'ha compromès a "lluitar" perquè "es puga aconseguir". No obstant açò, admet que s'ha de quadrar els pressupostos autonòmics. "No m'agradaria estar en la pell de (Vicent) Soler -conseller d'Hisenda- perquè és molt complicat, tots tenim molts projectes i ganes de posar-los en pràctica, però al final cal quadrar les xifres". Amb tot, assenyala que, "de moment", està "satisfeta" amb el tracte cap a Cultura donat pel Botànic i preveu poder dir el mateix quan s'aproven els comptes.

PGE "FEBLES"

Per contra, ha lamentat que el projecte dels PGE ha sigut "excessivament feble" amb l'IVAM i Les Arts malgrat que és "innegable" que han pujat de 261.000 a 400.000 per al museu i de 895.000 euros a un milió en el cas del coliseu operístic.

No obstant açò, no llançar la tovallola perquè el passat any es va aconseguir que pujaren i, per açò, ha tornat a confiar que en el tràmit parlamentari "es puga aconseguir una mica més" perquè "aquestes dos institucions, amb el cor en la mà, mereixen més reconeixement de l'Estat".

Ha insistit a demandar "una aposta més ferma per a les dos institucions valencianes de més renom" que, ha recalcat, "no tenen gens que envejar a qualsevol institució europea de primer nivell".

En eixe sentit, preguntada pel vot de Compromís als PGE si no s'augmenta la partida, ha assenyalat que la conjuntura del passat any era "diferent" i que el diputat nacional Joan Baldoví, amb qui parlarà aquest diumenge, "va aconseguir que s'invertira", però desconeix el sentit final del seu vot.

En qualsevol cas, ha recalcat són uns PGE que "no ens agraden", però "no només per la despesa de l'Estat a Cultura, sinó pel tracte donat a la Comunitat Valenciana". "Els valencians ens mereixem un altre tracte perquè, encara que és veritat que augmenta el compromís, també s'ha de mirar el que s'executa".