Set curtmetratges valencians han sigut seleccionats per als Premis Goya

L'Acadèmia del Cinema Español ha donat a conéixer els curtmetratges seleccionats per a competir en la 36 convocatòria dels guardons. La comissió de curts ha seleccionat deu títols d'animació, deu en l'apartat documental i quinze en la categoria de ficció, que podran ser votats pels acadèmics en les pròximes setmanes, per a decidir els que finalment optaran als Goya 2021.

D'aquests 35 curts, set són valencians. Entre els seleccionats hi ha tres curts d'animació 'made in Comunitat Valenciana': 'Proceso de selección', dirigit per Carla Pereira i produït per TV ON; 'Umbrellas', dirigit per Álvaro Gómez i José Prats i produït per Bígaro Films; i 'Oddity', dirigit per Ana Juesas i Germán Chazarra i produït per Barreira Arte i Diseño.

En l'apartat de ficció s'han seleccionat quatre obres: 'Stanbrook', dirigit per Óscar Bernàcer i produït per Nakamura Films i Nephilim Producciones; 'Mindanao', dirigit per Borja Soler i produït per Caballo Films i Filmeu; 'Dana', dirigit i produït per Lucía Forner Segarra, i 'Tòtem Loba', dirigit per Verónica Echegui i produït per Estela Films i Pólvora Films, la productora de l'actor valencià Arturo Valls.

PROJECCIONS EN LA FILMOTECA

L'Institut Valencià de Cultura té previst organitzar projeccions d'aquests set curts en la Filmoteca de València per a periodistes i els acadèmics valencians que participen en les votacions de l'Acadèmia de Cinema, abans que es conega la llista final de curtmetratges nominats a la fi d'any.

Cinc d'aquests curtmetratges compten amb les ajudes a la producció que convoca la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura: 'Proceso de selección', 'Umbrellas', 'Stanbrook', 'Mindanao' i 'Dana'. A més, 'Stanbrook' i 'Proceso de selección' també formen part del primer volum del catàleg Curts Comunitat Valenciana 2021.

Amb l'edició d'aquest catàleg, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, promociona el curtmetratge valencià tant en festivals nacionals i internacionals de cinema com en mercats i altres esdeveniments del sector audiovisual.