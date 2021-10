EPA.- CCOO PV alerta del creixement de la temporalitat i urgeix a derogar la reforma laboral "com més prompte millor"

20M EP

NOTICIA

CCOO PV ha valorat la bona evolució del volum d'ocupació, però ha advertit, després de les dades de l'EPA, de l'augment de la precarietat en el tercer trimestres de l'any, amb una taxa de temporalitat (28,7%) tres punts per damunt del de la registrada fa un any (25,89%), i ha urgit a derogar "com més prompte millor" la reforma laboral.