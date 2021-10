'El programa de Ana Rosa' contacta con Pepín, primo de Isabel Pantoja, que asegura que esta debe dinero a su tío

Un nuevo frente se abre ante Isabel Pantoja. El programa de Ana Rosa ha contactado con Pepín, primo de la tonadillera, que ha asegurado que la cantante debe entre 90.000 y 100.000 euros a su tío Pepe, hermano de Doña Ana.

La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja acumularía, entonces, deudas con varias personas. Entre ellas, además de su tío, la que mantiene con Loli Pozo, una quiosquera que también prestó dinero a la cantante. Sin embargo, existe una clave que distingue a uno del otro: en el caso de Loli existiría un papel de contracción de deuda, mientras que en el caso de Pepe, no.

Según ha explicado Pepín, la cantidad que Pepe prestó a la cantante le fue entregada a Anabel Pantoja y, al reclamar el dinero, fruto de los ahorros de 35 años de duro trabajo, la cantante le habría dicho que ella lo tomó como un regalo. Es decir, Isabel Pantoja podría entender que no tiene ninguna deuda con su tío.

Pepín ha recalcado, además, que la deuda de Isabel Pantoja ha supuesto que su tío, ahora jubilado, tenga que vivir de la pensión que percibe del Estado y del dinero que recibe por el alquiler de su bar, que le ha dado de comer toda la vida.

Por su parte, Alessandro Lecquio, muy crítico con el clan, ha señalado: "El que presta dinero a los Pantoja sabe a lo que se arriesga". Además, el conde ha apuntado que "los testimonios asegurando que Pantoja debe dinero y que no paga sus deudas no son de ahora, son muy antiguos".

Para finalizar, el ex de Ana Obregón ha agregado una duda que le rondaba en la cabeza: "Cuantas más deudas tiene esta señora más me pregunto qué hacía o qué hace con todo el dinero que factura o facturaba legal". A lo que Joaquín Prat ha apuntado que la parte facturada legalmente "va al banco", pero "el que te dan en mano, no".