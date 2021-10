Un estudio entre alumnos de la ESO concluye que 1 de cada 4 jóvenes justifica la violencia con fines políticos

20M EP

NOTICIA

Uno de cada cuatro jóvenes en Navarra justifica el uso de la violencia con fines políticos, según un estudio encargado por el Gobierno de Navarra sobre el conocimiento del terrorismo dirigido a alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para el 52% de los encuestados, la violencia no está justificada y el 22% no sabe o no contesta.