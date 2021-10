El Teatre del Raval de Castelló obri les seues portes al teatre "més social" amb cinc espectacles al novembre

El Teatre del Raval obrirà dimarts que ve 2 de novembre les seues portes al teatre "més social" amb cinc espectacles durant el mes de novembre, tots ells de llenguatges molt diversos dins de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam que organitza la Universitat Jaume I en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló. 'Transbord', una obra de Malvasía Producciones que aborda el tema de la transsexualitat en els joves, iniciarà el cicle.

El Reclam explicarà a més amb la posada en escena de la recent estrenada 'Atocha, a la inversa de la luz', dels aclamats Teatro del Barrio, que recupera la memòria democràtica de la Transició i l'atemptat perpetrat en 1977 per l'extrema dreta contra un grup d'advocats de Madrid, explicada per un dels supervivents.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha assenyalat que "el Reclam és un referent de les arts escèniques a Castelló, que desperta l'esperit crític de la ciutadania amb una proposta artística compromesa que convida a la reflexió i al diàleg".

En 'Transbord', l'obra que encapçala l'agenda del Reclam al Raval -2 de novembre-, conflueixen masclisme, hipocresia social, gènere, construcció de la identitat i transfòbia. Es tracta d'una peça a dos veus amb Marc Joy i Assun Planas, dirigida per Miquel Górriz. El dia 9 de novembre, Titoyaya Danza alçarà el teló amb el seu últim espectacle, 'Social Animal', en el qual el llenguatge corporal convida a la interacció social, a l'empatia i a compartir, trencant les barreres amb el públic.

El dissabte 13 de novembre, Teatro del Barrio recorda a 'Atocha, a la inversa de la luz', 44 anys després, un succés clau de la transició espanyola, la matança de cinc persones d'un despatx d'advocats teixint el relat des de la perspectiva d'un dels supervivents, Alejandro Ruiz Huerta, i fent un retrat del context social i polític. El dimarts 23 pujarà a escena la jove autora i actriu María Guerra amb 'Yo tardaré un poco más', una peça estrenada en el festival Cabanyal Íntim de València aquest maig, que aborda el tema del parricidi en forma de monòleg.

Per a tancar el Reclam al Raval, arriba el dimarts 30 novembre l'estrena de 'Mestre Tàrrega -andante vivace-', on l'actor castellonenc Raül Torrent recrea sobre la taula la vida d'un jove Tàrrega que ja es perfilava com un gran mestre de la guitarra.

ENTRADES

Totes les obres començaran a les 19.30 hores. Les entrades tenen un preu de 3 euros i es poden comprar de forma anticipada en el web entrades.castello.es i en taquilla del Teatro, que manté activats els protocols Covid actuals amb l'aforament ja al 100 per cent.

El Reclam serà a més, el 7 de novembre, escenari de l'estrena de 'Massovers. Entre la espada y la pared', un espectacle creat per Valentí Pinyot que parla de memòria democràtica a les comarques de l'interior de Castelló, dirigit per Joan Font, de Comediantes, amb música de Panchi Vivó, i amb el suport de la Regidoria de Cultura.