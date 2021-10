Buruaga (PP) asegura que todos los grandes proyectos de infraestructuras en Cantabria "están en un limbo"

"Queremos que se deje de tomar el pelo a los cántabros", ha subrayado la presidenta del PP, quien "ante el permanente vuelva usted mañana" de socialistas y regionalistas, ha exigido "compromisos sólidos" para construir las grandes infraestructuras de comunicación, "que se han convertido en el cuento de nunca acabar y en la eterna asignatura pendiente de Cantabria", ha dicho.

La dirigente popular ha comparecido en rueda de prensa para repasar la situación de los proyectos y ha concluido que la legislatura "va a terminar como empezó, sin un avance relevante ni una sola obra hecha, sin habernos movido de la casilla de salida y sin que nadie sepa responder a la pregunta más elemental en torno a las infraestructuras: ¿cuándo van a entrar en servicio?"

Además, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular va a interpelar al Gobierno regional en el próximo pleno para que explique si "ante el negro panorama" para las infraestructuras de Cantabria "tiene algún plan más allá de conformarse con nada, apoyar los presupuestos de Sánchez y decirle a todo amén y diga con qué fechas está trabajando, si es que está trabajando en alguna".

Buruaga ha hecho hincapié en que "las únicas obras que se pueden ver y tocar" son las que dejó adjudicadas el Gobierno del PP y que Pedro Sánchez "no ha podido parar": el enlace de Sierrapando-Barreda y el Ramal de Acceso al Puerto de Santander, lo que explica, ha dicho, que la ejecución del presupuesto de este año se situara en julio "en un ruinoso 20,5%". "Todo lo demás está sin ejecutar y en el aire y todos son incumplimientos y pretextos", ha añadido.

Y ha advertido que con el Presupuesto del Estado y el ritmo de tramitación de los proyectos "tampoco en 2022 se va a poder impulsar ninguna actuación de envergadura".

Así, ha advertido de que la finalización de los trámites administrativos para el inicio de las obras del Desfiladero de la Hermida "sigue sin resolverse, con lo que todo lo más, en 2022 asistiremos a un tímido inicio de los trabajos con una consignación de 16 millones en Cantabria que difícilmente se van a ejecutar", algo que "probablemente se repetirá" con los 11 millones consignados para el Museo de Prehistoria -MUPAC- y los 11 millones de La Pasiega.

Además, ha señalado que el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santander, para el que los presupuestos consignan una partida de 2 millones cuando la obra cuesta 149, "está pendiente de aprobación" de proyecto y licitación, mientras que el tercer carril de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya "sigue perdido en estudios, con una partida irrisoria de 400.000 euros y sin plazos para nada a la vista".

También ha denunciado "el bloqueo" desde 2018 de los tramos pendientes de la A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo, un proyecto para el que los presupuestos consignan una partida de 6,3 millones, 4 para el único tramo en obras: Pedrosa de Valdelucio-Báscones de Valdivia.

Y ha avisado de que, "a pesar de lo que diga el papeluco, con la actitud de Revilla y el PSOE, que han decidido que esta infraestructura no es prioritaria, puede que el trayecto Aguilar-Burgos que lleva trece años en tramitación, no esté completado en los próximos diez".

A su juicio, "estamos ante un abandono gravísimo para Cantabria, Torrelavega y Campoo, además de un regalo para el País Vasco", que así va a captar todo el tráfico del Valle del Ebro y parte del de Madrid a la Cornisa Cantábrica. "¿Por qué es importante el tren con Madrid y no la autovía con Madrid?", se ha preguntado.

También se ha referido a la variante de Lanestosa y el Puerto de los Tornos, que ha dicho "seguirán durmiendo en un cajón con una partida testimonial de 360.000 euros", igual que la mejora de los accesos al Puerto de San Glorio.

TEMOR A QUE EL AVE NO LLEGUE A REINOSA

En su repaso a la situación de las infraestructuras ferroviarias, Buruaga ha asegurado que la conexión con Bilbao "terminará la legislatura perdida en estudios" y ha subrayado que los presupuestos "no despejan ninguna incógnita sobre el AVE a Cantabria, sino que añaden dudas".

Según la presidenta del PP, "la realidad y el proceder del Gobierno de la nación suscita el temor a que la conexión con la alta velocidad no llegue nunca a Reinosa y se quede en Alar del Rey, porque no hay consignación presupuestaria, no terminan de resolverse los trámites previos del tramo Aguilar de Campoo-Reinosa y el estudio hidrogeológico que dejó adjudicado el Gobierno del Partido Popular duerme en un cajón".

Además, ha recordado que 65 millones de los 73 millones consignados para los tramos que discurren por Castilla León son fondos europeos para el Corredor Atlántico del que Cantabria "está excluida". Según Buruaga, "está por ver" si son para los tramos de Palencia-Amusco y Amusco-Osorno o para cualquier de tramos castellanos-leoneses.

La presidenta del PP ha remarcado que "quedan kilómetros y kilómetros de obra que no están ni garantizados, ni aprobados, ni licitados y que no permiten dar ninguna fecha cierta" y ha asegurado que Revilla "no tiene derecho a pedir a los cántabros que esperen a que él cumpla 100 años para ver los resultados de su gestión".

Sobre la integración ferroviaria de Torrelavega, ha recordado que estas obras que debieron licitarse en 2019, "siguen bloqueadas" dos años después.

Buruaga ha concluido que una relación "tan impresionantemente larga de preguntas sin respuesta válida es el testimonio más contundente de lo mal que funciona esta coalición y del nulo resultado que produce para el avance y el progreso de Cantabria, porque hasta ahora ni el acuerdo de coalición ni la presencia de los regionalistas en Madrid ha servido de nada".

"Que todo lo importante esté sin hacer y que no haya siquiera una previsión de su puesta en funcionamiento es la prueba de la ineficacia del Gobierno y de que esta fórmula hace aguas y no es productiva para esta tierra", ha resumido.