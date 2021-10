Oltra assegura que el punt de trobada familiar funciona i justifica el trasllat perquè era "irregular"

En el ple de les Corts, en resposta al PP, Oltra (Compromís) ha defès el trasllat del PEF de València perquè "tan singular era eixe projecte que l'Advocacia de la Generalitat va dir que era irregular tal qual estava muntat" des de la seua engegada en 2001. "Un altre empastre en diferit del Partit Popular", ha denunciat.

Segons ha explicat, el servei es va instal·lar a Paterna "provisionalment" a principis de juliol perquè l'immoble no reunia les condicions adequades i el conveni no tenia "ni control ni estabilitat", al que ha sumat la situació provocada per la pandèmia. Actualment, ha remarcat, continua la licitació després d'acordar la retirada de la primera oferta per no arribar al mínim de solvència econòmica i declinar presentar-se la segona.

És més, Oltra ha defès que es va triar la ubicació de Paterna com "l'entorn més pròxim al domicili de les persones ateses" i ha garantit que se'ls va avisar del canvi i es va realitzar en coordinació amb els jutjats i l'Ajuntament de València.

Però la diputada 'popular' Mª Luisa Mezquita ha criticat que el centre de Vivers a València "va tancar sense més les seues portes el passat 30 de juny i van quedar en el carrer 14 treballadors, amb 200 famílies i més de 250 menors afectats", a més de ressaltar que va obrir les seues portes en 2001 com a "centre de referència a Espanya".

Davant aquesta situació, ha urgit Oltra a donar la cara davant els empleats afectats presents en l'hemicicle i li ha acusat de tindre "zero sensibilitat" amb els familiars. També ha advertit que en el centre actual "no hi ha espais diferenciats per als progenitors i et trobes amb el teu ex sí o sí".

En la seua rèplica, la vicepresidenta ha posat l'accent en els advertiments de l'Advocacia sobre l'incompliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, ja que ha definit el model de PEF de l'anterior govern del PP com un embull de centres fragmentats que "regien per plecs diferents en funció dels ajuntaments".

I ha destacat, per contra, que el model actual permetrà comptar amb 11 punts de trobada familiar més a la Comunitat Valenciana, amb un augment d'horari i ràtios professionals, a més de mostrar la seua voluntat de reincorporar als treballadors del PEF de València "pel seu bagage professional".