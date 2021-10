María Castro se plantea ser madre por tercera vez: "Cuando llegue el momento veremos"

Los seguidores de María Castro están muy acostumbrados a ver sus publicaciones y anécdotas sobre el día a día familiar de esta "artistaza y madraza", según la describen por redes. Entre enternecedoras historias y momentos íntimos con sus hijas, que no duda en compartir por Instagram, ahora ha confesado que le haría ilusión ampliar la familia.

Con dos niñas cargadas de buena salud y una etapa de plena felicidad junto a su marido, José Manuel Villalba, la actriz llegará a sus 40 años el próximo 30 de noviembre y lo hace sin cerrarse a traer a un nuevo miembro a la familia.

"No sé, cuando llegue el momento. Ahora no estamos manos a la obra, Olivia tiene solo un año, pero no me importaría. Me hace muy feliz, es lo mejor que sé hacer. Cuando llegue el momento veremos", ha confesado ante la prensa.

Ha tenido que esquivar alguna que otra crítica negativa hacia alguna de sus decisiones como madre, entre ellas, su continuación con la lactancia: "Yo en mi casa, de puertas para dentro, hago lo que considero que es mejor para mis hijas. Nadie quiere más a sus hijos que uno mismo". Y es que cuida tanto de sus pequeñas como puede, con todo el amor que le permite su cuerpo.

"Gracias por dejarnos revivir la maternidad/paternidad y recordarnos la magia de la vida, gracias por elegirnos Olivia", escribía por redes, en la felicitación del primer cumpleaños de su pequeña: "Maia y tú sois, sin duda, un regalo, nuestro tesoro, lo mejor que hemos hecho en la vida".

Desde luego, puede que otra criatura se sume próximamente al pack como su tercer regalo. Ella, orgullosa de sus esfuerzos como madre y del trabajo en equipo con su marido, lo resume así: "Una mitad es trabajo y la otra es la fortuna, y no me puedo quejar. Doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado".