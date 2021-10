Barbón "no comparte" la sentencia del TC sobre el segundo estado de alarma que "ataca de lleno al estado autonómico"

20M EP

NOTICIA

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este jueves a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el segundo estado de alarma y ha manifestado que "como no puede ser de otra manera la acata, pero desde luego no la comparte". "Sinceramente no hay quien entienda esa sentencia", ha dicho.