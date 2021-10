Més de 6.000 persones correran en l'esdeveniment esportiu solidari 'València contra el Càncer'

D'aquesta manera, en el marc del Circuit RunCáncer, que ja porta recaptat més de 133.000 euros aquest 2021, Contra el Càncer a València celebrarà la VI edició d'aquest esdeveniment després de l'aturada de 2020, quan només es va poder realitzar una jornada "virtual" i simbòlica a causa de la pandèmia.

El pròxim 31 d'octubre, la ciutat del running tornarà a ser el "escenari de la solidaritat en estat pur, on eixes milers de persones correran, caminaran o patinaran durant un recorregut de 5,6 quilòmetres per a sumar contra el càncer", destaca l'organització en un comunicat.

A les 8.30 hores es donarà el tret d'eixida a la carrera, que compta -de moment- amb més de 2.000 inscrits i amb una nombrosa participació d'equips i clubs que encapçala el col·lectiu Juntas Es Mejor amb 36 participants. A més, el 51,45% de les inscrites a la carrera competitiva també són dones.

A continuació, amb el mateix circuit, tindrà lloc l'eixida de la patinada popular (9.15h), la marxa nòrdica i la caminada a peu (9:30h). Al final d'aquestes proves, també tindrà lloc una MasterClass de Zumba (a partir de les 10.45h) en la mateixa zona d'eixida, en el Passeig de l'Albereda (a l'altura del Pont de l'Exposició), detallen.

Les inscripcions tenen un cost de 5 euros, excepte el de la MasterClass de Zumba que serà gratuïta, i la recaptació serà cent per cent solidària. És a dir, tots els ingressos obtinguts per la venda de dorsals es destinaran a Contra el Càncer a València per a desenvolupar els projectes d'investigació oncològica que cada any es duen a terme gràcies a la recaptació del Circuit RunCáncer.

Durant diversos mesos les inscripcions han estat disponibles de forma online fins a aquest passat dimecres. A partir d'ara, els interessats que encara no s'hagen inscrit i vullguen sumar contra el càncer, poden fer-ho durant aquest divendres i dissabte a qualsevol modalitat en la recollida de dorsals, en la seu de Contra el Càncer a València (Plaza Polo de Bernabé).

MODALITAT VIRTUAL

A més, enguany, l'organització també ha oferit la possibilitat de realitzar de forma "virtual" tant la carrera competitiva, com la marxa i caminada.

Els participants inscrits a aquesta modalitat podran córrer, caminar o marxar des d'on vullguen i quan vullguen les seues 5,6 quilòmetres des d'aquest divendres 29 d'octubre a les 6.00 h al diumenge 31 d'octubre a les 23.59 h.