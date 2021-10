Barbón dice que preferiría no mezclar la reforma estatutaria con el presupuesto

Sí ha advertido Barbón que los socialistas "van a ser serios y rigurosos" y las cuestiones a negociar deben ser compartidas por todas las formaciones que van a votar la reforma del Estatuto.

Adrián Barbón se manifestaba así en declaraciones a los medios en las que ha incidido en que tal y como comenzó su discurso el pasado martes es necesario destacar que "no tiene claro que haya 27 votos". "Hoy lo vuelvo a mantener, pese a la euforia de algunos yo no tengo claro que haya en estos momentos 27 votos para la reforma del Estatuto y me sorprende cuando se dice que la hay porque no es así", ha indicado.

Barbón ha indicado que los planteamientos de Foro "pillaron a todos por sorpresa", incluido a él mismo, que esperaba que tuviesen planteamientos en torno al modelo de oficialidad, pero "curiosamente ha decidido ligarlo a cuestiones de fiscalidad".

Así ha indicado que ahora lo primero que hará la FSA será pedir por escrito a Foro esos planteamientos, de partido a partido a partido, y después una vez que se cuente con los datos hablarán con las dos fuerzas de la izquierda, Podemos e IU, que son necesarias para aprobar el Estatuto y que "lógicamente tienen algo que decir".

"Cuando tengamos todo eso, de manera sería y rigurosa examinaremos las propuestas de Foro y fijaremos una posición", ha insistido Adrián Barbón, que ha

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

El presidente asturiano ha lamentado que siga habiendo partidos que se enroquen "en el no por el no" y ha asegurado que la invitación a negociar los presupuestos es "sincera". Por eso ha indicado que parece que hay partidos que están tratando de buscar excusas para no negociar porque "en esta ocasión las elecciones están más cerca que hace un año".

En este sentido ha indicado que "según avanza el calendario hay partidos que están migrando" y "hay mucho de tacticismo en la política asturiana que los asturianos no se merecen".

"El año pasado las elecciones estaban más lejos y algunos partidos no estaban sufriendo los procesos disgregadores y de división interna que ahora tienen y eso influye también", ha dicho Barbón, que ha pedido a los grupos altura de miras para comenzar a negociar los presupuestos.