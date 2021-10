La Diputación de Segovia aprueba la ampliación de plazos para justificar las subvenciones destinadas a los ayuntamientos

Esto se debe a la escasez de empresas y el retraso en suministros materiales y equipamientos, por lo que los ayuntamientos de la provincia han solicitado las prórrogas para concluir las obras subvencionadas. Así, la institución ha ampliado hasta el 17 de diciembre el plazo de ejecución y justificación de las obras.

También por unanimidad de los grupos se ha aprobado la cesión gratuita de una propiedad de la institución en Los Huertos al consorcio provincial de Medio Ambiente con el fin de ampliar el centro de residuos sólidos urbanos existente con la construcción de un depósito controlado de rechazos, así como la participación de la Diputación en la constitución de la Asociación Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar.

En el resto del orden del día, se ha aprobado la Estrategia de Innovación 2021-2025 del área de Asuntos Sociales con los votos a favor del PP y Cs y la abstención del PSOE. También con estos votos se ha aprobado una modificación puntual de la plantilla para la creación de una plaza de viceintervención y una modificación presupuestaria de 2.639.200 euros, donde ha llegado el debate.

Desde el PSOE, Alberto Peñas ha mostrado su desacuerdo con algunas partidas destinadas al Museo Esteban Vicente o la Casa Segoviana en Barcelona porque, según ha señalado, "son recursos que dejan de invertirse en los pueblos".

Ante esto, el diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha manifestado que además de invertir en la provincia hay que invertir en todo lo que la pueda favorecer, aunque en algunos casos sea fuera de ella. "La provincia de Segovia no se acaba no se acaba con los límites geográficos, sino que la mitad de la población de Segovia está viviendo en otras provincias y hay que seguir haciendo provincia más allá de nuestras fronteras".

MOCIONES

Las dos mociones que se han tratado en el pleno, ambas presentadas por el PSOE, han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Cs.La primera de ellas ha instado a la Diputación a realizar un estudio sobre la situación actual de amianto en las distintas infraestructuras municipales en el plazo de tres meses, además de la creación de un Plan de Retirada de Redes de Fribrocemento en la provincia a fin de captar fondos europeos para su financiación.

Por último, piden a la institución la creación de una subvención para el cambio de redes y saneamiento de fibrocemento en los presupuestos de 2022.

La diputada socialista, Gloria Hernando, quien ha defendido la moción, ha puesto de manifiesto que estos materiales son un potente cancerígeno y que las inversiones de la Diputación para este fin son "claramente insuficientes" por la cantidad de amianto y fibrocemento que aún existen en la provincia.

El portavoz de la formación naranja, Ángel Jiménez, ha señalado que desde su partido "no muestran objeción a la idea en sí", pero que debe primar la autonomía de los municipios en las decisiones de cambiar sus tuberías. Además, ha tachado de "inviable la idea de llevar a buen puerto el Plan de Retirada, ya que no existe en la Unión Europea una convocatoria a tal efecto".

Para finalizar, el portavoz del grupo popular, José María Bravo, quien ha compartido la opinión de Jiménez, ha echado de menos "que en la moción no hayan elevado al Ministerio la petición para que proponga un convenio de colaboración para este fin".

PARQUE DE BOMBEROS

En la segunda de las mociones se ha pedido a la Diputación la elaboración de un Plan de Parques de Bomberos Profesionales, que abandone la idea de ejecutar un Parque de Bomberos en el alfoz de la ciudad de Segovia y que los dos primeros parques sean construidos en la zona Nordeste y en Tierra de Pinares.

Además, pide la negociación de un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento segoviano; instar a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente la financiación adecuada para la implantación, mantenimiento y prestación de los servicios, así como promover la creación de un Consorcio Autonómico para la prevención, extinción de incendios y salvamento en la Comunidad como un ente de carácter público con personalidad jurídica y capacidad de obrar.

Jiménez ha denunciado que desde el PSOE "están demostrando que prefieren repetir mociones para obtener el titular que les mantiene con vida y no porque les preocupe lo más mínimo el servicio de extinción de incendios en la provincia".Además, ha manifestado que "de no invertir en un parque de bomberos en Quitapesares se estaría hipotecando el futuro de la provincia con el importe que se le antoje a la capital".Desde el PP, Moral ha señalado que "este asunto se ha tratado ocho veces", y que el PSOE "podría haber llevado una moción para que el Ayuntamiento no multiplicara por cuatro el coste del servicio del parque".El portavoz del PSOE, Máximo San Macario, ha señalado que "lucharán por los parques de bomberos las veces que hagan falta". Además, ante la ofensiva del equipo de gobierno por "no mojarse" para elegir un municipio donde construir el parque ha señalado que "deben ser los técnicos quienes decidan, con criterios objetivos, dónde deben estar los parques de bomberos de la provincia".