CCOO Extremadura denuncia ante la Inspección de Trabajo el "lamentable estado" del Colegio 'Virgen de la Luz' de Cheles

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Francisco Manuel Toro, ha atendido a los medios acompañado de su compañera Belén Sierra, tras presentar dicha denuncia ante la Inspección de Trabajo en Badajoz por el estado de este centro y en la que el destinatario de la misma es la Administración autonómica.

Según ha explicado Toro, el "compromiso" de la federación que representa es con los profesionales y con toda la comunidad educativa de este colegio con unos 120 niños y una plantilla de unos 20 profesionales, y "por eso ante los evidentes indicios de riesgos por accidente" que han podido detectar en sus visitas al mismo han procedido a presentar esta denuncia y exigen "la inmediata reparación de todos los elementos que hay que puedan provocar un accidente en el centro".

Al respecto, ha remarcado que ya el pasado 21 de octubre emitieron un comunicado informando de la situación del centro, y en el que criticaban que ha habido "desprendimientos", y que hay "humedades" o "serios riesgos que suponen un problema para toda la comunidad educativa".

No obstante, ha continuado, la contestación dada por la Junta de Extremadura les "parece insuficiente e insatisfactoria", puesto que "admiten las deficiencias del centro" pero "se han limitado a hacer una propuesta de licitación de obra sin establecer un calendario de ejecución", a tenor de lo cual ha considerado que se tiene que proceder "de manera inmediata a la solución de estos problemas" y que por eso han venido a presentar la citada denuncia.

CRISTALERÍA "RESQUEBRAJADA" O "GRAVES" GRIETAS

Sobre los problemas del 'Virgen de la Luz', Francisco Manuel Toro ha detallado que, además de humedades y de los desprendimientos, "toda la cristalería del centro que hace de pared del centro se encuentra resquebrajada", o que las vigas "se encuentran con humedades serias que pueden amenazar, romperse y caer sobre las personas que pasen debajo".

También hay desprendimientos de los muros y "graves grietas" que se pueden ver en las fotografías que han presentado en la denuncia y que "pueden provocar serias lesiones a quien pase por debajo de ellas".

"Son evidentemente riesgos que deben de ser subsanados a la mayor brevedad para evitar cualquier posible desgracia", ha insistido, junto con que, de cara a las próximas lluvias y al invierno, esta situación "se puede complicar".

Sobre esto último, ha aseverado que esta situación "se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo" y que la Junta "es conocedora" de la misma, de manera que les "sorprende que no se haya tomado ya acciones en ese centro", en el caso, por ejemplo, de techos de uralita en los que "no está certificado" que "no contengan amianto" y ante lo cual pide que se certifique y se justifique si se tuviesen que retirar.

De igual modo, ha agregado que, pese a estas deficiencias, el curso escolar "lleva desarrollándose ya varios años", por lo que "no es una cuestión que sea novedosa para la Junta" y "de hecho" se han hecho "muchas intervenciones muy variadas de reparaciones", pero no se acomete "la gran reparación" y "es sorprendente" que en un centro que se inauguró en el 2006 y cuya construcción costó 1,2 millones de euros, ahora la propuesta de la Administración pase por una reparación de 500.000 euros.

RIESGO DE ACCIDENTE EN UN CENTRO DE TRABAJO

Y es que, como ha especificado, al tratarse de un centro de trabajo si hay "un riesgo que pueda provocar un accidente quien lo va a sufrir es un trabajador", y por eso es la Inspección de Trabajo quien tiene que intervenir en ese caso "para que hagan el requerimiento que sea necesario a la Junta de Extremadura para que subsane estos problemas".

Igualmente, Toro ha confiado en que la Inspección de Trabajo emita su requerimiento y proponga la subsanación de todos estos "riesgos" que se están detectando, para lo cual el procedimiento pasa por nombrar un inspector de trabajo que visitará el centro y hará su propuesta de evaluación de los riesgos que detecte, tras lo cual emitirá un requerimiento a la Junta de Extremadura. Los plazos suelen ser de un mes aunque, como ha precisado, se trata de una planificación que tiene que hacer la Inspección.

Finalmente, ha hecho hincapié en que, al ser un colegio, la Constitución dice que el mantenimiento de los centros depende de los ayuntamientos, "salvo las obras mayores que evidentemente tienen que depender de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura" y en que, en este centro, la "propia" Administración regional "admite que son problemas estructurales del edificio".