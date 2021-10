Quatre pel·lícules que competeixen en DocsValència, preseleccionades per als Premis Goya

20M EP

NOTICIA

Un total de quatre pel·lícules que competeixen en la cinquena edició del festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebra en la capital valenciana des d'aquest dijous fins al dissabte 6 de novembre, han sigut preseleccionades per a optar al Goya a la Millor Pel·lícula Documental. Es tracta de 'Lobster Soup', 'Non dago Mikel', 'Balandrau. Infern glaçat' i 'Bienvenidos a España', que arranquen la seua particular carrera per a aconseguir l'anhelada estatueta.