EPA.- Nomdedéu ressalta que l'Enquesta de Població Activa reflecteix una "clara reactivació econòmica a la Comunitat"

Així, ha destacat el context de reactivació econòmica que reflecteixen, ja que 9.300 persones han abandonat l'atur a la Comunitat Valenciana durant l'últim trimestre. A més, s'han generat 34.600 nous llocs de treball i la taxa d'activitat s'ha incrementat en 0,5 punts percentuals.

Com a director general de Labora, Nomdedéu ha assenyalat que l'EPA demostra que la Comunitat es troba "davant un escenari de clara reactivació econòmica, amb més gent treballant o buscant treball, i menys persones desocupades".

Quant als sectors productius, ha subratllat que on més s'ha incrementat l'ocupació ha sigut en el sector serveis (+32.300 persones), on treballen majoritàriament dones. "Aquest increment respon a aquest efecte de la campanya turística d'estiu", ha indicat sobre aquest tema. També hi ha hagut un creixement en el sector industrial (+14.900 persones), que habitualment es reactiva en els últims mesos de l'estiu.

ELIMINACIÓ RESTRICCIONS COVID

El responsable d'Ocupació ha valorat, així mateix, que "l'eliminació de les restriccions per la Covid-19 ha possibilitat una notable recuperació econòmica durant els últims mesos, especialment al sector serveis".

No obstant açò, Enric Nomdedéu ha advertit que "les bones dades no ens han de fer oblidar que la tasca de fons que hem d'enfrontar és el canvi de model productiu, diversificar la nostra estructura econòmica, guanyar resiliència i apostar pels sectors que generen ocupació més estable i de qualitat".